Hugh Jackman powinien odpuścić? Tak twierdzi Kevin Feige

Okazuje się, że Hugh Jackman nie miał wracać do roli Wolverine'a. W tej myśli trzymał go sam Kevin Fegie, który nie popierał powrotu aktora do roli Rosomaka.

Wielki szum wywołał Hugh Jackman, który wróci do roli Wolverine'a w nadchodzącej kontynuacji Deadpoola. Aktor miał na dobre odpuścić tę rolę, a zwieńczeniem jego wieloletniej przygody był film Logan. Fani zachwycili się powrotem aktora, lecz zarząd nie do końca - w tym sam Kevin Feige.

Powrót to zły pomysł? Logan to idealny finał

Miał nie wrócić, a wrócił. Jackman zaskoczył wszystkich tymże powrotem. Aktor miał na dobre schować szpony Rosomaka, a w tej myśli trzymał go nawet Kevin Feige. Twórca MCU przyznał to w wywiadzie dla Empire.

Powiedziałem: Pozwól, że dam ci radę, Hugh. Nie wracaj. Miałeś najwspanialsze zakończenie w historii z Loganem. To nie jest coś, co powinniśmy cofać.

Jednak jak dobrze wiemy - Reynolds i Jackman nie będą ruszać historii z Logana, a Deadpool & Wolverine poruszą wątek innego wariantu Wolverine'a.

Co wiemy o najnowszym filmie z MCU?

Deadpool & Wolverine to kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadzi postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Będzie to również pierwszy film kinowy MCU z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

W tytułowych bohaterów wcielą się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. U ich boku zobaczymy Emmę Corrin, Matthew Macfadyena czy Morenę Baccarin. Na stanowisku reżyserskim zasiadł Shawn Levy (Free Guy). Scenariusz przygotowali wspólnie Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Premierę superprodukcji Marvela zaplanowano na 26 lipca 2024 r.

Źródło: IGN.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe