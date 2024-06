Marvel Jesus na plakacie! Plakat Deadpool & Wolverine może zszokować?

Nowy plakat do filmu Deadpool & Wolverine wydaje się naprawdę oryginalny, a co lepsze - może nawet zszokować niektórych odbiorców. Nawiązuje do wiary chrześcijańskiej.

Ukazał się nowy plakat filmu Deadpool & Wolverine. Produkcja od samego początku szokuje, bo będzie to pierwszy film Marvel Studios, który będzie miał kategorię R. Teraz również nie obyło się bez kontrowersji, gdyż plakat udostępniony na Comic Con Experience 2024 może wzbudzić kontrowersje.

Kontrowersyjny plakat filmu

Nowa grafika nawiązuje Marvel Jesusa… aż za bardzo do Jezusa. Plakat wręcz drwi z wysłannika chrześcijańskiego i może obrazić uczucia religijne. Poza wspomnianym pyskatym najemnikiem możemy zobaczyć właśnie Wolverine'a, Vanessę, Colossusa i Blind Al. A przed tymiż postaciami? Cóż, różaniec w kolorach czerwonych i żółtych.

fot. materiały prasowe

Co wiemy o najnowszym filmie z MCU?

Deadpool & Wolverine to kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadzi postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Będzie to również pierwszy film kinowy MCU z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

W tytułowych bohaterów wcielą się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. U ich boku zobaczymy Emmę Corrin, Matthew Macfadyena czy Morenę Baccarin. Na stanowisku reżyserskim zasiadł Shawn Levy (Free Guy). Scenariusz przygotowali wspólnie Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Premierę superprodukcji Marvela zaplanowano na 26 lipca 2024 r.

