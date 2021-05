Doctor Strange in the Multiverse of Madness – poznaliśmy głównego antagonistę filmu?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness jest chyba najbardziej tajemniczym projektem Marvel Studios na ten moment. O produkcji wiadomo naprawdę mało. Dzisiaj dowiadujemy się jednak czegoś bardzo ciekawego na temat głównego antagonisty.

Zacznę od tego, że nie, nie jest to Mephisto… Portal The Illuminerdi donosi, że postać z Marvel Comics znana jako Shuma Gorath, będzie głównym antagonistą filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness! Portal donosi także, że motywem przewodnim złoczyńcy będzie chęć posiadania władzy nad multiwersum. Skąd posiąść taką moc? Od innej postaci, która ma pojawić się w filmie – Miss America.

Kim jest Shuma Gorath?

Zapewne zadajecie sobie teraz to pytanie. Śpieszę więc z pomocą. Starszy niż czas, Gorath żyje w rzeczywistości, stworzonej tylko dla niego, czyli Chaos Dimension. Postać ta zawładnęła nad wieloma krainami przez wszystkie lata swojego destrukcyjnego żywotu. Shuma Gorath jest częścią Wielkich Przedwiecznych, potężnych istot narodzonych długo przed Ziemią. Jego wachlarz umiejętności jest naprawdę szeroki. Zaczynając od teleportacji, czy lewitacji, a kończąc na modyfikowaniu rzeczywistości.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Oprócz niej w filmie powróci Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Rachel McAdams jako Christine Palmer. Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Raimi (trylogia Spider-Man), a muzykę do filmu skomponuje Danny Elfman (Spider-Man, Batman).

Źródło: theilluminerdi.com / Ilustracja wprowadzenia: Marvel