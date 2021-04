Dove Cameron i Jordan Fisher w adaptacji romansu!

Dove Cameron oraz Jordan Fisher zagrają główne role w adaptacji książki Field Notes On Love autorstwa Jennifer E. Smith.

Obraz zadebiutuje na HBO Max. Za adaptację odpowiadać będą Smith, a także Lauren Graham. Produkcją zajmują się prezes Appian Way, Jennifer Davisson oraz Phillip Watson, a Fisher jest także producentem wykonawczym.

W Field Notes on Love Hugo zostaje rzucony przez swoją dziewczynę przed ich długo planowaną podróżą pociągiem przez Amerykę. Dziewczyna zostawia mu bilety, które są zarezerwowane na jej nazwisko. W międzyczasie, Mae jest w szoku spowodowanym odrzuceniem jej kandydatury do szkoły filmowej USC. Kiedy odnajduje ogłoszenie Hugo o zastępstwie dotyczącym podróży, jest pewna, że to ta przygoda pomoże jej się otrząsnąć z rozczarowania, aby rozpocząć pracę nad kolejnym filmem. Podróż pociągiem z obcą osobą może nie być najlepszym pomysłem, ale dla obojga ludzi pragnących uciec od normalnego życia, ma to sens. To, co zaczyna się jako wygodny układ, szybko przeradza się w coś więcej. Jednak życie poza pociągiem dogania duet, a oni muszą zmagać się z nie wykoleja ich uczucia do siebie.

Dove Cameron aktualnie pracuje na planie nadchodzącej aktorskiej wersji Atomówek. Oglądać ją mogliśmy w zaś w serii filmów Disney Channel, Następcy, gdzie wcieliła się w rolę Mal. Jordan Fisher zagrał w serii Teen Beach, która również jest produkcją Disney Channel. Aktora mogliśmy także zobaczyć w Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham.

Źródło: deadline / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe