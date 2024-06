Dwayne Johnson w MCU? Szalone plotki widzą aktora w roli wroga X-Menów

W ostatnim czasie z różnych powodów głośno jest o Dwaynie Johnsonie. Czy dotyczy to jego rzekomo niewłaściwych zachowań na planach filmowych, czy udziału w kolejnych produkcjach. Najnowsza z hollywoodzkich plotek sugeruje, że gwiazdor mógłby dołączyć do MCU.

Pierwszy występ aktora w roli superbohatera nie należał do najbardziej udanych. Black Adam nie okazał się być sukcesem ani na polu finansowym, ani krytycznym. Wraz z wejściem uniwersum DC w rządy Jamesa Gunna i Petera Safrana, postać odgrywana przez Johnsona przestała mieć znaczenie w ich wizji.

Jako pokłosie udanego powrotu popularnego The Rocka do świata wrestlingu w charakterze złoczyńcy, pojawiły się plotki, że mógłby dołączyć do MCU w roli jednego z najniebezpieczniejszych przeciwników X-Menów. Tą postacią ma być En Sabah Nur doskonale znany miłośnikom komiksów jako Apocalypse. Informacje te ujawnił jeden z najaktywniejszych w kwestii ujawniania tego rodzaju informacji użytkowników internetowej społeczności, kryjący się pod nickiem My Time To Shine Hello.

Postać Apocalypse'a miała już okazję zadebiutować na wielkim ekranie. W rolę kultowego złoczyńcy komiksów Marvela w filmie X-Men: Apocalypse wcielił się Oscar Isaac. Film nie był jednak takim hitem jak zakładano. Przede wszystkim spotkał się z chłodnym przyjęciem widzów i krytyków. Jedną z uwag był sam wizerunek postaci jaki stworzono na potrzeby filmu Bryana Singera.

Kim jest Apocalypse?

Apocalypse znany także jako En Sabah Nur po raz pierwszy zadebiutował na kartach komiksów Marvela w 1986 r. urodzony tysiące lat temu w starożytnym Egipcie złoczyńca jest nieśmiertelnym mutantem, posiadającym niemal boskie moce i niezłomną wolę. Nowoczesna technologia oraz umiejętność modyfikacji genetycznych czyni go jedną z najniebezpieczniejszych istot we wszechświecie. Znany jako pierwszy mutant posiada nie tylko niezwykłą siłę, ale także inteligencję.

Na przestrzeni lat głównym celem Apocalypse'a jest stworzenie świata mutantów, w którym przetrwają tylko najsilniejsi. Wiele razy zbierał wokół siebie słabszych mutantów, wykorzystując ich do realizacji swojego planu. Na swojej drodze zawsze pozostawia chaos i zniszczenie. Czy są to jego Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, czy manipulacja światowymi zdarzeniami, złoczyńca dąży do osiągnięcia swoich celów po trupach.

Najbliższe plany Dwayne'a Johnsona

Biorąc pod uwagę fakt, że Johnson jest jedną z największych hollywoodzkich gwiazd, mającą wierną rzeszę fanów, nie dziwi nikogo fakt, że Marvel chciałby współpracować z aktorem. The Rock ma duże doświadczenie w pracy nad blockbusterami, a postać Apocalypse'a, przynajmniej na papierze, wydaje się być dla niego świetnym wyborem. Choć Johnson słynie z konsekwentnego odmawiania ról złoczyńców, to jego ostatni pobyt w WWE sugeruje, że były wrestler mógł zmienić zdanie w tym temacie.

Dwayne Johnson niedawno zakończył swój pobyt w WWE, zaliczając występ na Wrestlemanii. Obecnie prowadzi bardzo intensywne przygotowania do roli byłego zawodnika MMA Marka Kerra, którego zagra w filmie The Smashing Machine. Jesienią 2024 r. będziemy mieli okazję zobaczyć aktora w dwóch produkcjach. Będą to świąteczna komedia akcji Red One oraz animacja Moana 2, kontynuacja Vaiany: Skarbu oceanu z 2016 roku.

Źródło: Murphy's Multiverse / ilustracja wprowadzająca: