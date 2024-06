Emily Blunt zdradziła, że miała ochotę zwymiotować podczas całowania niektórych aktorów

Ostatnim filmem, w którym zagrała aktorka jest Kaskader. Blunt pojawiła się w programie Howarda Sterna w ramach promowania najnowszej produkcji ze swoim udziałem. Prowadzący skorzystał z okazji i zadał jej parę śmiałych pytań.

Kaskader obecnie podbija serca fanów na całym świecie, jak i zgarnia pozytywne recenzje od krytyków, ale niestety nie osiąga pokaźnych wyników w Box Office. Nie ważne jednak, jak w kinach radzi sobie film, trzeba go odpowiednio wypromować. Z tego powodu Emily Blunt zagościła w programie Howarda Sterna, gdzie padł temat chemii ekranowej. Aktorka w swojej karierze pracowała m.in z Mattem Damonem, Cillianem Murphym, Dwaynem Johnsonem, Tomem Cuisem czy Ryanem Goslingiem. Stern postanowił wprost zapytać Blunt czy miała kiedykolwiek sytuację, że chciała zwymiotować po pocałunku z jakimś aktorem.

Absolutnie. Może nie było to ekstremalne obrzydzenie, ale w niektórych przypadkach na pewno mi się nie podobało. Musiałam pracować nad chemią z ludźmi, z którymi nie spędzałam dobrze czasu w pracy. Chemia to co dziwnego. Czasem nawiązujesz z kimś porozumienie, ale nie widać tego na ekranie. Nie da się tego kupić czy sprzedać albo jest, albo jej nie ma. Łatwiej jest, gdy dobrze się z kimś dogadujesz.

Nie zdradziła zatem imienia i nazwiska aktora, ale postanowiła podzielić się tajemnicą jak pracuje nad chemią, aby nie dochodziło do takich sytuacji.

Muszę znaleźć w nich coś, co pokocham. Cokolwiek, nawet jedną rzecz. To może być miły śmiech albo sposób, w jaki odnoszą się do innych. To może być coś losowego. Po prostu znaleźć coś, co kochasz ty lub kocha to twoja postać, a potem trzymać się tego.