To ptak? To samolot! Nie to Snyderowcy! Fani Zacka Snydera krytykują nowego Supermana

Fani Zacka Snydera obudzili się po tym jak James Gunn opublikował zdjęcie nowego Supermana. Cóż, nie ma co się dziwić, wszak to Snyder wybrał ikonicznego Henry'ego Cavilla na Człowieka ze Stali.

Zack Snyder postanowił stworzyć własne Synderverse, w którym wybrał, no nie ukrywajmy, bardzo adekwatnych aktorów do ról. Wśród nich był Henry Cavill jako Superman. Wczoraj James Gunn opublikował pierwsze zdjęcie nowego Supermana i wywołało to spory szum wśród fanów Snydera.

Snyderowcy do ataku!

Po oficjalnym zdjęciu od Jamesa Gunna na serwisie X (dawniej Twitter) zawrzało. Fani Zacka Snydera z całego świata wypowiedzieli się bardzo krytycznie na temat nowego Supermana, w którego wcieli się David Corenswet. Wielu zarzuca, że to straszny regres, inni twierdzą, że nawet pomimo sympatii do Gunna uważają to za zły ruch. Nawet Marcin Lukanski z kanału Na Gałęzi wypowiedział się krytycznie w stronę Jamesa Gunna.

Czego możemy się spodziewać po nowym filmie o Supermanie?

Superman przedstawia opowieść o podróży Człowieka ze stali, który stara się znaleźć harmonię między swoim dziedzictwem kryptonickim a ludzkim wychowaniem jako Clark Kent z Smallville, w stanie Kansas. Jest symbolem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia, kierując się ludzką życzliwością w świecie, gdzie życzliwość uznaje się za przestarzałą.

David Corenswet wcieli się w tytułowego bohatera, a Rachel Brosnahan została wybrana do roli Lois Lane. Inni członkowie obsady to Isabela Merced jako Hawkgirl, Edi Gathegi jako Mister Terrific, Nathan Fillion jako Guy Gardner, Anthony Carrigan jako Metamorpho, Gabriela de Faría jako Inżynier, Sara Sampaio jako Eve Teschmacher, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen i Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

