Eternals i Shang-Chi mogą nie trafić do chińskich kin. Marvelowi wielka kasa przejdzie koło nosa?

Dwa duże filmy Marvel Studios, Eternals oraz Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, mogą nie zostać dopuszczone do wyświetlania w chińskich kinach. Pogłoski na ten temat potęguje pominięcie tych tytułów w zapowiedzi wyemitowanej w państwowej telewizji.

Stacja CCTV6 wyemitowała materiał zapowiadający filmy z IV Fazy MCU, w którym pominięto tegoroczne premiery Eternals w reżyserii chińskiej emigrantki Chloe Zhao oraz nawiązującego do azjatyckiej kultury Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Ciężko mówić o przypadku lub błędzie, bo Chiny to w końcu kraj, w którym kultura jest w pełni kontrolowana, nie ma wolnego rynku kinowego, a zgodę na dystrybucję wydaje państwowy urząd cenzorski. Wszystko wskazuje na to, że Marvel Studios może mieć problemy, by wprowadzić powyższe superprodukcje na chińskie ekrany, a konsekwencje braku premiery w Państwie Środka są oczywiste i dotkliwe. Chiny to drugi najważniejszy rynek dla amerykańskich produkcji, więc ominięcie go wiązałoby się z utratą sporej części wpływów z box-office.

„Zdrajczyni narodu”, stereotypy oraz nacjonaliści

Z czego wynikają problemy Eternals oraz Shang-Chi z cenzurą? W przypadku pierwszego filmu cenzura powiązana jest z postacią reżyserki Chloe Zhao, której ostatnie sukcesy artystyczne w Hollywood zostały przemilczane przez media państwowe, a wszelkie wzmianki o niej są usuwane z chińskiego internetu. Artystka jest na czarnej liście nie tyle ze względu na samą emigrację do Ameryki, co z powodu archiwalnych wypowiedzi, który przypomniano po jej zwycięstwie na gali Złotych Globów. Nagrodzona Oscarem reżyserka kilka lat temu określiła swoją ojczyznę jako „miejsce, gdzie kłamstwa są powszechne” oraz krytykowała rodzimą kulturę za opresyjność, czego nie mogą wybaczyć jej rodacy o nacjonalistycznych poglądach uznający ją za „zdrajczynię narodu”. Z tych powodów Nomadland, który miał w ograniczonej dystrybucji pojawić się w chińskim repertuarze 24 kwietnia, ostatecznie został pozbawiony możliwości wyświetlania w Państwie Środka.

W przypadku Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni chińskie media oraz widzowie obawiają się stereotypowego przedstawienia kultury oraz ludzi mieszkających na Dalekim Wschodzie. Kontrowersje wzbudził zwiastun oraz plakat, które były krytykowane w chińskojęzycznych regionach za to, że spłycają kulturę ich regionu do kung-fu, pagod, latarni oraz koloru czerwonego. Inną często podnoszoną kwestią okazał się też casting odtwórców głównych ról, a konkretnie niespełniający chińskich kanonów piękna wygląd gwiazd superprodukcji Marvela Sima Liu i Awkwafiny. W tych wypowiedziach przeczytać można, że obcokrajowcy celowo „dyskryminują wygląd Chińczyków” oraz wybierają wyłącznie „skośnookich” artystów, chociaż jest wielu aktorów i aktorek z dużymi oczami. Problemem jest także postać Wenwu/Mandarina, głównego antagonisty oraz ojca Shang-Chi. Jest to postać, której imię zostało zmienione w porównaniu do komiksowego. W powieściach graficznych Zheng Zu określany był również imieniem Fu Manchu, które z biegiem czasu stało się w kulturze Zachodu synonimem ucieleśnieniem poglądu o „żółtym niebezpieczeństwie” i nabrało ksenofobicznego wydźwięku. Wielu komentujących nie jest jednak przekonanych, iż zmiana imienia postaci cokolwiek zmieni, a uważają to za sztuczkę, która ma zmylić chińską cenzurę.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz Eternals na pewno pojawią się w polskich kinach. Data premiery pierwszej produkcji została wyznaczona na 3 września 2021 roku, a drugiej na 5 listopada 2021 roku.

Źródło; Variety.com / ilustracja wprowadzenia: kolaż własny