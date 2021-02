Fantastyczna Czwórka – Jennifer Lawrence będzie w filmie?!

Chociaż żadne oficjalne źródło nie podważyło jeszcze tego, to Justin Kroll skomentował tę plotkę związaną ze scenarzystami. Ujawnia, że ​​nie ma scenariusza do Fantastycznej Czwórki i Marvel Studios dopiero w tym miesiącu zaczęło spotykać się ze scenarzystami, co oznacza, że ​​minie trochę czasu, zanim zaczną kręcić film.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting

— Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021