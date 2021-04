Fantastyczne zwierzęta 3. Jaki będzie Grindelwald Madsa Mikkelsena? Aktor o roli przejętej od J. Deppa!

Mads Mikkelsen wcieli się w postać Grindelwalda w filmie Fantastyczne zwierzęta 3. Duński aktor w listopadzie 2020 roku przejął rolę Johnny’ego Deppa, a teraz, gdy zakończył zdjęcia, opowiedział o swojej kreacji czarnoksiężnika.

Wypowiedź Mikkelsena pojawiła się na łamach najnowszego magazynu Total Film. Megagwiazdor duńskiego kina potwierdził, że nakręcił już wszystkie sceny do Fantastycznych Zwierząt 3. Ponadto zdecydował się wypowiedzieć na temat przejętej od Deppa roli antagonisty Newta Scamandera. Z komentarza aktora dowiedzieć możemy się, czy rozpoznamy postać czarnoksiężnika oraz czy będzie naśladował kreację swojego poprzednika, którą zaciekle bronią fani w petycjach żądających przywrócenia Amerykanina do serii.

Dla Duńczyka nie będzie to pierwszy przypadek, gdy odgrywa postać, w którą wcześniej wcielił się inny znakomity aktor. Doświadczenie w tej materii zdobył pracując przy serialu Hannibal, gdzie wcielał się w młodą wersję seryjnego mordercy Hannibala Lectera. Jak wiadomo, jest to postać kojarzona z wybitną i nagrodzoną Oscarem kreacją Anthony’ego Hopkinsa. Aktor sam przywołał ten przykład w rozmowie z magazynem Total Film, lecz jest świadomy, że w przypadku Grindelwalda nie jest to idealne porównanie, gdyż teraz przejął postać w bezpośredniej kontynuacji.

Tu oczywiście jest bardziej bezpośrednie porównanie, gdyż jest to następny film. Stworzyliśmy kilka pomostów, które pozwolą go rozpoznać, ale uznaliśmy również, że musimy zrobić go po swojemu. Jestem fanem Johnny’ego Deppa od czasów młodości, a próba odtworzenia jego intensywności oraz naśladowania go przeze mnie nie jest możliwa. Muszę zrobić to po swojemu i znaleźć własną ścieżkę, bo on jest unikalny.

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 3 to kontynuacja serii będącej spin-offem i prequelem filmów o Harrym Potterze. Filmy rozgrywają się w latach 1926-1945 i opowiadają o magizoologu Newtcie Scamanderze, który trafia w sam środek wielkiego konfliktu w magicznym świecie. Seria fantasy ma składać się łącznie z pięciu części. Do tej pory do kin trafiły dwie: Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (2016 r.) oraz Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć: Zbrodnie Grindelwalda (2018 r.). Gwiazdami filmów są Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller i Jude Law.

Fabuła trzeciej części nie jest znana, lecz z wypowiedzi aktorów dowiedzieć możemy się, że akcja rozgrywać będzie się kilka lat później i w wielu miejscach na świecie m.in. Brazylii czy Niemczech.

Fantastyczne zwierzęta 3 w reżyserii Davida Yatesa i według scenariusza J.K. Rowling i Steve’a Klovesa mają trafić do kin 15 lipca 2022 roku.

Pierwszą cześć dostępna jest obecnie w bibliotece Netflix, a druga znajduje się w katalogu HBO GO.

źródło: gamesradar.com/ ilustracja wprowadzenia: reddit.com/Lellex1010