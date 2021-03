Guy Richie i nowa produkcja – udział Stathama obowiązkowy

Guy Richie to jeden z reżyserów, którzy świadczą o produkcji swoim własnym nazwiskiem mimo, że nie jest tak popularny jak inni. Nadchodzi nowa produkcja od tego twórcy.

Wielu twórców i aktorów stara się uniknięcia szufladki i łatki. Świat kina niestety jest pełen osób, które nie potrafiły tego zmienić i albo usunęły się spokojnie w cień, albo miotały się bardzo długo w Hollywood. Są też tacy, którym szufladki w żadnym stopniu nie przeszkadzają. Przykładem tych ostatnich może być Guy Richie, który uważany jest za reżysera brytyjskich filmów gangsterskich z czarnym humorem. Eleganccy, mówiący z nienagannym brytyjskim akcentem agenci, mafiozi i inni wojownicy kojarzeni są właśnie z tym twórcą. Ma on jednak w swojej biografii kilka produkcji nieco odrywających się od tego opisu. Przykładem może być chociażby Alladyn. Wielu uważa aktorską ekranizację klasycznej bajki Disneya (oryginalną inspiracją jest oczywiście Księga tysiąca i jednej nocy), za najlepszą z dotychczasowych zrobionych przez Disneya (oczywiście tytuł ten nie był zbyt trudny do osiągnięcia). Może to oznaczać, iż Guy Richie niekoniecznie musi działać tylko i wyłącznie w swojej szufladce.

W każdym razie nadchodzi kolejna produkcja związana ze wspomnianą łatką. Filmy Guya Richiego bardzo często nie mają bardzo prostej fabuły (mimo, że mogło by się tak wydawać). Większość posiada jakieś istotne zwroty akcji i zmiany, które mogą zaskoczyć widza. Co oznacza, że nie jest to powtarzalny schemat. Nowa produkcja nosi nazwę Wrath of Man (tłum. Gniew człowieka). Opowiada ona historię, pewnego mężczyzny, który dołącza do ekipy zajmującej się konwojowaniem. Jego niesamowite umiejętności przyciągają jednak uwagę kolegów po fachu. Kim on jest? W krótkim czasie motywacje strzelca stają się bardzo klarowne, a on sam przekracza granicę z za której nie ma powrotu.

Zwiastun prezentuje się w dosyć popularny sposób i może nam prezentować prostą fabułę. Znając jednak Guya Richiego, myślę, że możemy liczyć na coś więcej. W obsadzie znaleźli się między innymi: Jason Statham (Transporter, Niezniszczalni), Josh Hartnett (Pearl Harbor, Dom grozy), Scott Eastwood (Najdłuższa podróż, Pacific Rim: Rebelia), Jeffrey Donovan (Fargo, seria Sicario), Laz Alonso (The Boys, Szybko i wściekle), a także piosenkarz Post Malone.

