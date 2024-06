Gwiazda Yellowstone dołącza do rebootu Nagiej broni!

Obsada nowej Nagiej broni robi się coraz bardziej pokaźna. Aktor wcielający się w Dana Jenkinsa w serialu Yellowstone pojawi się w reboocie kultowej komedii.

Reboot Nagiej Broni: Z akt wydziału specjalnego w przygotowaniu jest od około dekady. W końcu prace nad produkcją ruszyły do przodu, ponieważ obecnie kompletowana jest obsada. Reboot przyciągnął wiele ciekawych nazwisk. Obok Liama Neesona w produkcji pojawią się Pamela Anderson (Słoneczny patrol, Żyleta), Paul Walter Hauser (Jestem najlepsza, Ja, Tonya, Czarny ptak) i Kevin Durand (Wirus, As w rękawie). Jak podaje serwis Deadline, Danny Huston również dołączył do obsady rebootu kultowej komedii. Na ten moment nie wiadomo w jaką rolę ma się wcielić aktor, ale ma być to postać drugoplanowa. Wiemy natomiast, że Anderson zagrać ma kochankę głównego bohatera, Durand będzie jednym ze złoczyńców, a Hauser zostanie partnerem porucznika Franka Drebina. Nie znamy więcej szczegółów dotyczących filmu, natomiast sama obsada wygląda bardzo ciekawie i obiecująco.

Co wiemy o nowej Nagiej broni?

Jak wiadomo, główną rolę w reboocie kultowej komedii otrzymał sam Liam Neeson. Reżyserem i producentem wykonawczym obrazu będzie Akiva Schaffer, który brał również udział przy pracach nad scenariuszem nowej Nagiej Broni. Producentami filmu są także Seth MacFarlane i Erica Huggins. Z kolei dodatkowym producentem wykonawczym będzie Daniel M. Stillman.

Na razie nie wiemy nic na temat fabuły filmu. Oryginał, czyli Naga Broń: Z akt wydziału specjalnego koncentrował się na wyjątkowej misji przydzielonej głównemu bohaterowi, porucznikowi Frankowi Drebinowi. Miał on za zadanie dopilnować bezpieczeństwa królowej Elżbiety II, która przyleciała do Stanów Zjednoczonych z wizytą dyplomatyczną. Wszystko wskazuje bowiem, że ktoś planuje zamach na jej życie. Podejrzanym jest biznesmen Vincent Ludwig, którego asystentka wpada w oko bohatera.

Nowa Naga broń ma zadebiutować na ekranach kin 18 lipca 2025 roku.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga