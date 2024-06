Sequel Red, White & Royal Blue potwierdzony! Kto wróci w filmie?

Po ogromnym sukcesie filmu Red, White & Royal Blue na podstawie bestsellera Casey McQuiston o tym samym tytule, Amazon MGM Studios wyraziło zgodę na prace nad kontynuacją.

Według źródeł w rolach głównych mają powrócić Nicholas Galitzine oraz Taylor Zakhar Perez. Na stanowisku reżyserskim ponownie zasiądzie Matthew López, który napisze scenariusz filmu wraz z samą Casey McQuiston. Nie zmieni się również szczególnie skład producencki; funkcję tę ponownie będą pełnić Greg Berlanti i Sarah Schechter jako przedstawiciele swojej firmy Berlanti Schechter Films. Dołączy do nich również Michael McGrath, a McQuiston będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej.

Będzie kolejny hit?

Na chwilę obecną nieznane są szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że będzie się cieszyć ona niemałym zainteresowaniem. Dowodem na to jest niesamowita oglądalność pierwszej części, która w ciągu pierwszych trzech tygodniu od swojej premiery przyczyniła się do ogromnego wzrostu liczby abonentów platformy Amazon Prime Video.

Informacje o pierwszej części Red, White & Royal Blue?

W rolach głównych występują Taylor Zakhar Perez oraz Nicholas Galitzine. Wcielają się oni kolejno w syna prezydenkti USA (Uma Thurman) i brytyjskiego księcia. Podczas królewskiego wesela między chłopakami dochodzi do spięcia, w wyniku którego spada na nich tort. Aby ponownie zacieśnić stosunki amerykańsko-brytyjskie, Alex i Henry mają za zadanie stać się fałszywymi przyjaciółmi. Z czasem zaczyna się rodzić między nimi pewne uczucie. Matthew López wyreżyserował film, do którego również napisał scenariusz wspólnie z Tedem Malawerem. Greg Berlanti, Sarah Schechter, a także Michael McGrath są producentami, zaś López i McQuiston producentami wykonawczymi. Premiera obrazu odbyła się 11 sierpnia 2023 roku na platformie streamingowej Amazon Prime Video.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe