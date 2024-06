Harry Melling i Alexander Skarsgård parą w romansie Pillion

Harry Melling i Alexander Skarsgård zostali wybrani gwiazdami filmu Pillion. Projekt ma być queerowym romansem ze swoistą dawką sprośnego humoru.

Pillion, którego premiera odbędzie się w Cannes jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Harry’ego Lightona, którego film krótkometrażowy Wren Boys był nominowany do nagrody BAFTA w 2018 r. w kategorii najlepszy brytyjski film krótkometrażowy. Ponadto otrzymał również nominację do nagrody BIFA oraz nagrodę na Festiwalu Filmowym w Sundance.

O czym opowie Pillion?

Pillion opowiada historię Colina (Harry Melling), introwertyka, który pozwala, aby życie beznamiętnie przemijało. Dzieje się tak do czasu, gdy Ray (Alexander Skarsgård), nieprawdopodobnie przystojny przywódca klubu motocyklowego, przyjmuje go jako swojego podległego. Ray wyrywa Colina z jego ponurego życia na przedmieściach, przedstawiając go społeczności perwersyjnych, queerowych motocyklistów i pozbawiając po drodze dziewictwa. Jednak w miarę jak Colin wkracza głębiej w świat zasad i tajemnic Raya, zaczyna wątpić, czy takie życie jest dla niego. Czy znalazł swoje powołanie, czy po prostu zamienił jedną formę przygwożdżenia na inną?

Co jeszcze wiemy o filmie?

Za produkcję obrazu Lightona odpowiada wielokrotnie nagrodzona Oscarem firma Element Pictures. Przedstawiciele firmy nie ukrywają entuzjazmu związanego z projektem. Na jego temat wypowiedziała się producentka Emma Norton.

Wszyscy w Element są bardzo podekscytowani możliwością pomocy Harry'emu Lightonowi w ożywieniu Pillion. Harry to aktor, którego pociąga ryzyko i fascynacja możliwością odnalezienia zaskakującej złożoności w życiu codziennym. Kochamy to w nim i wierzymy, że Pillion jest doskonałym wyrazem jego talentu, odwagi i ambicji.

Źródło: Variety / Ilustracja wprowadzenia: kolaż (kadr z filmu Diabeł wcielony; kadr z serialu Piękne kłamstewka)