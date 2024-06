The Strangers: Chapter 2 wyjdzie jeszcze w tym roku? Reżyser odpowiada

Lionsgate zapowiedziało nową trylogię horrorów. The Strangers: Chapter 2 i The Strangers: Chapter 3 mają szansę na otrzymanie oficjalnej daty premiery przed wyjściem pierwszej części w maju tego roku.

Prequel kultowego filmu z 2008 roku, The Strangers: Chapter 1, ma opowiedzieć mrożącą krew w żyłach historię pochodzenia tytułowych nieznajomych, którzy dręczą parę próbującą cieszyć się wakacjami. Mimo że pierwszy film nie wszedł jeszcze do kin, jego kontynuacja może pojawić się szybciej niż się spodziewamy.

Jakie są plany studia?

Jak donosi Variety, prace nad nową trylogią The Strangers trwają. The Strangers: Chapter 2 trafi na ekrany zaledwie kilka miesięcy po wyjściu pierwszej części. Jego premiera ma również nastąpić w najlepszym dla horrorów czasie, czyli w okolicach Halloween. Jeśli chodzi o The Strangers: Chapter 3, Lionsgate przewiduje, że wielki finał trylogii wyjdzie gdzieś na początku 2025 roku. Jest to niezwykle ambitny plan, biorąc pod uwagę, że studio nie ma na jego wykonanie dużo czasu. Obsada i ekipa zdecydowały się nakręcić wszystkie trzy części jednocześnie, aby móc płynnie wydawać kolejne etapy historii.

Reżyser Renny Harlin potwierdził również, że istnieje plan wydania czterogodzinnej wersji reżyserskiej, która połączy wszystkie trzy filmy w jeden długi.

Ten pomysł siedzi w naszych głowach. Wiemy dokładnie, jak to zrobić, potem nakręcimy film i zobaczymy, kim są ci zagorzali fani, którzy przyjdą do kina na cztery i pół godziny. Nie wiem, czy potrzebujemy przerwy, żeby ludzie mogli coś zjeść i pójść do łazienki. Zdecydowanie chcę zorganizować to wydarzenie i zobaczyć, czy ludziom przez ten cały seans będzie towarzyszyć lęk, przerażenie czy rozpacz.

O czym jest film?

Akcja The Strangers: Chapter 1 rozgrywa się jakiś czas przed wydarzeniami z oryginalnego filmu z 2008 roku. Młoda para, Maya (Madelaine Petsch) i Ryan (Froy Gutierrez), chcą uciec od zgiełku codziennego życia i spędzić razem czas w uroczym domku na odludziu. Nie wiedzą, że trójka zamaskowanych intruzów już na nich czyha i spróbuje zmusić bohaterów do zapłacenia za swoje przewinienia. Zobaczymy czy Maya i Ryan przeżyją tę noc. Data premiery The Strangers: Chapter 1 zapowiedziana jest na 15 maja. Niestety nie wiadomo, kiedy pojawi się na ekranach polskich kin.

Źródło: collider.com / Ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe