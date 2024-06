Heavy metal wraca do łask? Dokument o NWOBHM dostępny za darmo!

Serwis Arte.TV udostępnił nowy dokument, który nazywa się Heavy Metal Kingdom. Nowa fala brytyjskiego rocka. Przedstawia on historię najbardziej wpływowej odnogi w święcie heavy metalu - NWOBHM.

Skrót NWOBHM zapewne nie mówi zbyt wiele zwykłemu zjadaczowi chleba, lecz jest to najbardziej wpływowy gatunek heavy metalu. Skrót oznacza New Wave of British Heavy Metal czyli odnogę odradzającego się gatunku zrewolucjonizowaną w Wielkiej Brytanii.

NWOBHM za darmo na YouTube

Kanał na YT Arte ostatnio lubi się z muzyką metalową. Relacjonowali koncert na XXX lecie zespołu Behemoth, teraz udostępnili nowy dokument o NWOBHM. W filmie możemy znaleźć wypowiedzi muzyków m.in. Girlschool, Saxon, Diamond Head a nawet Iron Maiden czy Metalliki. Z dokumentu dowiemy się dlaczego ten, a nie inny nurt, był tak bardzo wpływowy na świat muzyki rozrywkowej - dzięki tej muzyce zrodziła się właśnie Metallica, największy metalowy zespół w historii.

Czym jest New Wave of British Heavy Metal?

New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) to termin określający ruch muzyczny, który narodził się w Wielkiej Brytanii w latach 70. i 80. XX wieku. Był to okres, w którym pojawiło się wiele nowych zespołów grających muzykę heavy metalową, często opartą na szybkich riffach, dynamicznych melodii i energetycznych występach na żywo.

NWOBHM było reakcją na zmieniającą się scenę muzyczną tamtych czasów, gdzie dominował rock progresywny i glam rock. Zespoły NWOBHM, takie jak Iron Maiden, Def Leppard, Judas Priest, Saxon czy Motörhead, zrewolucjonizowały brzmienie metalu, wprowadzając nowe elementy stylistyczne i narzucając nowe standardy w wykonawstwie na żywo.

O filmie

Pośród konfliktów społecznych w Wielkiej Brytanii lat 70-tych wyłoniła się Nowa Fala Brytyjskiego Heavy Metalu (NWOBHM - New Wave of British Heavy Metal). Nowe zespoły ze zwykłych brytyjskich miast i przedmieść, takie jak Iron Maiden, Def Leppard, Saxon i Girlschool zmieniły oblicze muzyki i stworzyły muzyczną i kulturową rewolucję. Oto historia Heavy Metal Kingdom.

Źródło: YouTube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe