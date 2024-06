Ellie i Dina na nowych fotkach z planu The Last of Us

Nowe fotki z planu The Last of Us przedstawiają pierwsze spojrzenie na Ellie i Dinę. Możemy zobaczyć stroje dziewczynek, a w tle widać jakieś krzaki. Gracze dwójki będą raczej wiedzieć o co chodzi.

The Last of Us to jedna z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji. Na razie, poza obsadą, niewiele wiadomo. Teraz jednak pojawiły się pierwsze kadry z planu serialu, które dają nam pierwszy wgląd na postać Ellie i Diny.

Główne bohaterki na planie

Dina zadebiutuje w drugim sezonie serialu i będzie jej nową miłością. Twórcy przyznali, że to swobodna dusza, której oddanie Ellie zostanie wystawione na próbę przez brutalność świata, w którym żyją. Nowe kadry z planu nie pokażą zwykłemu zjadaczowi chleba czegoś fascynującego, jednak gracze The Last of Us II będą raczej kojarzyć lokacje, w której dziewczynki się znajdują.

The Last of Us to hit

Pierwszy sezon serialu opartego na popularnej grze od studia Naughty Dog okazał się wielkim sukcesem dla HBO Max, kończąc z wysokimi ocenami i świetnym odbiorem widzów, więc nie powinno dziwić, że kiedy tylko studio mogło brać się za kontynuację to zrobiło to bez mrugnięcia okiem. W rolach głównych występują Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a w pozostałych rolach m.in. Merle Dandridge, Anna Torv, Nico Parker, Gabriel Luna, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce i Nick Offerman. Serial otrzymał pozytywne recenzje od krytyków i widzów, chwalących aktorstwo, scenariusz, reżyserię, muzykę i wierność oryginalnej grze.

Z tego co wiemy, między pierwszym a drugim sezonem nastąpi przeskok czasowy , tak jak miało to miejsce w grach. Aktualnie trwają zdjęcia do drugiego sezon serialu który ma premierę zaplanowaną na 2025. rok.

Źródło: gamefragger.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe