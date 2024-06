Powstanie czwarta część Mumii? Reżyser odpowiada

Kultowy film przygodowy z 1999 roku ma rzeszę fanów na całym świecie, którzy czekają tylko na ogłoszenie powstania kolejnej części. Reżyser Mumii, Stephen Sommers postanowił uchylić rąbka tajemnicy na ten temat.

Mumię co prawda niekoniecznie pokochali krytycy, ale widownia na całym świecie już tak. Jest to jeden z tych filmów do których wraca się z nostalgią i czystą przyjemnością. Produkcja może pochwalić się niezwykle piękną i utalentowaną obsadą, w skład której wchodzili Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, Patricia Velasquez czy Oded Fehr. Podczas rozmowy z The Hollywood Reporter, Stephen Sommers wykazał chęć powrotu do serii, ale nie jest przekonany, aby Universal był skłonny stworzyć kolejną część.

Nic mi na ten temat nie wiadomo. Wszyscy w Universal są nowi po moim odejściu. Tak naprawdę nie znam tych ludzi, a oni nie sprawują nade mną władzy, więc nie wiem, co się dzieje w ich głowach. Jednocześnie musiałoby to być coś naprawdę wyjątkowego. Oczywiście, chciałbym znowu pracować z tymi wszystkimi aktorami.

W 2022 roku, kiedy Brendan Fraser promował film Wieloryb, za którego swoją drogą otrzymał pierwszego w swojej karierze Oscara, przyznał, że jest otwarty na powrót do swojej kultowej roli. Przy okazji zdradził dlaczego według niego Mumia z 2017 roku z Tomem Cruisem się nie udała.

Nie wiem, jak mógłby wyglądać kolejny film. Jestem jednak otwarty na propozycje, jeśli tylko pojawi się ktoś z odpowiednim nastawieniem […] Trudno jest nakręcić film z tej serii. Składnikiem, który mieliśmy w naszej Mumii, a którego nie dostrzegłem w tamtym filmie, była radość. Tego właśnie brakowało w tamtej odsłonie. To był po prostu horror. Mumia powinna być ekscytującą przygodą, a nie przerażającym kinem grozy.

O czym opowiadała Mumia z 1999 roku?

Jest rok 1925. Grupa archeologów i poszukiwaczy skarbów odkrywa starożytny grobowiec. Okazuje się, że dotarli do grobu Imhotepa - najwyższego kapłana Ozyrysa, który 300 lat temu sprzeniewierzył się faraonowi za co ukarano go straszliwą śmiercią. Po kilku tysiącleciach pewna niezdarna pani archeolog niechcący budzi mumię. Uwolniona ze swojego więzienia, pragnie zemścić się na całym rodzaju ludzkim.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Mumia