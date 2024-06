Jeremy Renner zdradził jakie wyciągnął wnioski z wypadku z pługiem śnieżnym

Podczas wczorajszego wieczornego programu Jimmy’ego Fallona, Jeremy Renner otworzył się na temat swojego wypadku ze stycznia 2023 roku. „Myślę, że w tym momencie mogę osiągnąć wszystko”.

Jeremy Renner szerszej publiczności dał się poznać jako Hawkeye w odsłonach o przygodach Avengers. Na swoim koncie ma m.in. dwie nominacje do Oscara za Miasto złodziei i The Hurt Locker: W pułapce wojny. Jak się okazuje aktor nie tylko na ekranie jest superbohaterem. 1 stycznia 2023 roku Renner przeżył dramatyczny wypadek. Gwiazdor Marevla starał się zatrzymać 6,5 tonowy pług, który staczał się w stronę jego siostrzeńca. Niestety został wciągnięty pod lewą gąsienicę maszyny przez co w stanie krytycznym trafił do szpitala. Doznał m.in ponad 30 złamań kości. Dzięki sztabowi lekarzy i rehabilitantów udało mu się w bardzo szybkim czasie wrócić do zdrowia. Swoje postępy regularnie publikował na Instagramie.

Minął ponad rok od tego tragicznego wypadku, a aktor zagościł w słynnym programie Jimmy’ego Fallona. Renner prezentował się naprawdę doskonale biorąc pod uwagę fakt, że stosunkowo niedawno był bliski śmierci. Podzielił się z prowadzącym wnioskami, jakie wyciągnął z tego nieszczęśliwego incydentu. Aktor długi czas miał trudności z oddychaniem przez pęknięte płuco.

Myślenie o oddychaniu krok za krokiem jest naprawdę świetnym przypomnieniem tego, na co wszyscy powinniśmy zwracać uwagę w życiu. Jeśli jesteśmy zbyt zestresowani lub sprawy stają się zbyt trudne albo są nie do pokonania, trzeba po prostu stawiać jedną nogę za drugą. Myślę, że w tym momencie mogę osiągnąć wszystko.

Aktor stara się dostrzegać również pozytywne aspekty tego wypadku. Miał szansę przetestować granice swojej wytrzymałości, za co zdaje się być wdzięczny.

Istnieje tak wiele wspaniałych darów z bycia testowanym do granic swoich możliwości - do granic fizycznych, duchowych, emocjonalnych. Do końca życia nie będę miał złego dnia. To niemożliwe, prawda? To jest ten dar

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z Extended cut: Jeremy Renner on snowplow accident, advice for younger self and more