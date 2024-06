John Boyega powróci do świata Gwiezdnych Wojen? Daisy Ridley jest na tak

Daisy Ridley ma nadzieję na ponowne spotkanie z Johnem Boyegą w nadchodzącym filmie ze świata Gwiezdnych Wojen. Ten ma koncentrować się na wydarzeniach piętnaście lat po zakończeniu Skywalker. Odrodzenie i wskrzeszeniu Zakonu Jedi przez Rey.

Daisy Ridley wyraziła entuzjazm z powodu możliwości ponownego zobaczenia Rey i Finna razem na dużym ekranie. Brytyjka ma nadzieję na spotkanie z Johnem Boyegą w nadchodzącym filmie, który wyreżyseruje Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ridley potwierdziła, że ponownie wcieli się w rolę Rey w historii, która będzie toczyć się piętnaście lat po wydarzeniach z epizodu IX. Ponieważ fabuła skupia się na Rey wskrzeszającej Zakon Jedi, pojawiły się spekulacje na temat tego, czy Boyega nie powróci do roli Finna. Potencjalna wrażliwość Finna na Moc była sugerowana przez całą trylogię sequeli, a szczególnie w ich ostatniej części. To prowadzi do spekulacji, że może on dołączyć do nowego Zakonu Jedi Rey.

Czy Finn w końcu zostanie Jedi?

W rozmowie z serwisem Hollywood Reporter Ridley nie potwierdziła powrotu Boyegi, ale wyraziła entuzjazm z powodu możliwości ponownego spotkania z kolegą z planu i zobaczenia Rey i Finna razem na ekranie.

Czy film o nowym Zakonie Jedi w końcu pokaże Finna jako Jedi? Ridley jest obecnie jedyną potwierdzoną aktorką w obsadzie nowego filmu. Bliska więź Finna z Rey, jego rodząca się wrażliwość na Moc i kontrowersyjne przyjęcie jego wątku w Ostatnim Jedi i Skywalker. Odrodzenie sprawiają, że potencjalny powrót Boyegi do franczyzy wydaje się być ekscytującą perspektywą.

Chociaż Finn nie został jeszcze Jedi w kanonie Gwiezdnych Wojen, jest nim w LEGO Gwiezdne Wojny: Świąteczna przygoda i LEGO Gwiezdne Wojny: Wakacje, gdzie trenuje pod okiem Rey i komunikuje się z duchami Mocy Obi-Wana Kenobiego, Anakina Skywalkera i Lei Organy. Te specjalne filmy nie należą jednak do kanonu choć sprawiają, że możliwość, iż Finn zostanie Jedi, jest możliwa. Nowy film z Ridley w roli głównej wydaje się naturalnym miejscem, aby Finn oficjalnie został Jedi. Z pewnością przyniesie to fanom większą satysfakcję, że aluzje o jego wrażliwości na Moc w trylogii sequeli pojawiały się bardzo często.

Z piętnastoma latami, które mijają między Skywalker. Odrodzenie, a filmem o nowym Zakonie Jedi, Finn może już być pełnoprawnym Jedi, który trenował z Rey i nawiązał głęboką więź z Mocą. To pozwoliłoby zarówno Rey, jak i Finnowi być współliderami, gdy szukają i trenują nowe pokolenie Jedi. Pomimo skoku czasowego, historia może również ukazać Finna, który dopiero rozpoczyna swoje szkolenie, być może dlatego, że był zajęty tropieniem resztek Najwyższego Porządku lub pomocą w odbudowie Nowej Republiki.

Czy Boyega powróci do roli Finna?

Powrót Finna ma sens, ale w dużej mierze zależy od tego, czy Boyega zechce wrócić do franczyzy. Aktor otwarcie wypowiadał się na temat rasistowskich ataków, z którymi spotkał się od momentu ogłoszenia jego występu w serii w roli Finna. Wspomniał także o swoich frustracjach związanych z tym, jak jego wątek został potraktowany po Przebudzeniu Mocy. Później stwierdził jednak, że jest otwarty na powrót do świata Gwiezdnych Wojen. Biorąc pod uwagę powyższe byłoby całkowicie zrozumiałe, gdyby zdecydował się nie wracać do franczyzy.

Od czasu swojego udziału we franczyzie, Boyega nie próżnował. Pracował przy kilku interesujących projektach. Wśród nich znajdziemy dramat Poza systemem, thriller 892, widowisko Królowa Wojownik czy komedia sci-fi Sklonowali Tyrone'a. Z kolei Ridley już wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie w filmie Young Woman and the Sea w reżyserii Joachima Renninga.

