Darth Jar Jar Binks staje się prawdą, a Mark Hamill wróci do roli Luke'a Skywalkera!

Tak jak zapowiadaliśmy - Gwiezdne Wojny doczekają się własnego What If…?. Nadchodzi Star Wars: Rebuild the Galaxy, które przedstawi alternatywne wersje historii ze świata Star Wars.

Jak podaliśmy w styczniu, Gwiezdne Wojny doczekają się własnego What If…?, które przedstawi alternatywne wydarzenia ze świata Star Wars. Produkcja jednak będzie o tyle wyjątkowa, że przedstawi nam to wszystko w wersji LEGO.

Star Wars z własnym What If…?. Powróci Mark Hamill

W Rebuild the Galaxy zobaczymy kilka alternatywnych opowieści. Między innymi powróci słynny Darth Jar Jar Binks, a także Mark Hamill powróci do roli Luke'a Skywalkera, w formie dubbingu, ale zawsze. Czteroczęściowy serial animowany, który pojawi się na Disney+ 13 września.

O czym będzie Rebuild the Galaxy?

W Rebuild the Galaxy zwykły człowiek o imieniu Sig Greebling (Gaten Matarazzo) odkrywa artefakt zwany Cornerstone ze świątyni Jedi. Ten artefakt umożliwia mu dostęp do dzikiej i pokręconej wersji świata, w którym dobrzy ludzie są źli, a źli są dobrzy. Zadaniem Siga jest poskładanie wszystkich elementów w całość i uratowanie galaktyki.

Rebuild the Galaxy zawiera także złą wersję Jar Jar Binksa, znaną jako Darth Jar Jar, a Ahmed Best powraca, aby udzielić głosu tej postaci. Do tego swoich głosów użyczą Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo) i Mark Hamill (Luke Skywalker).

Źródło: gamespot.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe - kolaż