Sigourney Weaver w Gwiezdnych wojnach? Aktorka może wystąpić w ważnym projekcie

Uniwersum Gwiezdnych wojen przez lata zdążyło zebrać niemałą plejadę gwiazd. Teraz o dołączenie do jednej z największych franczyz w historii popkultury stara się Sigourney Weaver.

Nie da się ukryć, że Sigourney Weaver od lat ma do czynienia z kinem science-fiction. Gwiazda wcieliła się w główną bohaterkę kilku pierwszych odsłon Obcego, Ripley, a także miała przyjemność zagrać w obu częściach Avatara Jamesa Camerona. Patrząc zatem na dotychczasowe doświadczenie aktorki, z pewnością ma szansę odnaleźć się w odległej galaktyce.

Mandoverse otwiera drzwi

Według źródeł projektem, w którym Sigourney Weaver negocjuje swą rolę jest zapowiedziany kilka miesięcy temu filmu The Mandalorian & Grogu. Na chwilę obecną nie znamy szczegółów dotyczących postaci, w którą aktorka miałaby się wcielić, niemniej jednak ma stanowić ona ważny element fabuły obrazu. D

Jak obecnie stoi świat Star Wars?

W przypadku The Mandalorian & Grogu, na chwilę obecną nie znamy szczegółów dotyczących fabuły filmu. Za kamerą stanie twórca serialu The Mandalorian Jon Favreau, a produkować będą znane dobrze fanom Gwiezdnych wojen nazwiska - Kathleen Kennedy oraz Dave Filoni. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku, a premierę zaplanowano na 22 maja 2026 roku.

Czego by nie mówić to obecne produkcje od Disney+ są jak sinusoida. Przykładowy Mandalorian okazał się niezwykłym hitem, lecz Obi-Wan Kenobi czy Księga Boby Fetta przeszły bez większego echa, a i recenzje były bardzo mieszane. Inaczej było z Andorem oraz Ahsoką, która zachwyciła widzów, lecz ze słabą promocją przez strajki aktorów, nie odbiła się mocnym echem. Jeśli chodzi o filmy, to ostatnim kinowym tytułem ze świata Gwiezdnych Wojen była część dziewiąta - Skywalker. Odrodzenie, gdzie krytycy nie zostawili na nim suchej nitki. Disney planuje stworzyć kolejne produkcje kinowe, nie skupiając się już na rodzie Skywalkerów.

