Julia Roberts i Andrew Garfield w nowym thrillerze Luki Guadagnino!

Luca Guadagnino nie zatrzymuje się nawet na sekundę. Po wybitnym Challengers, reżyser bierze się za nowy thriller, w którym wystąpią Julia Roberts oraz Andrew Garfield!

Andrew Garfield finiszuje negocjacje, by zagrać w nowym filmie Luki Guadagnino - After The Hunt. Główną aktorką, która zagra z Garfieldem jest legendarna Julia Roberts. Dystrybucją ponownie zajmie się Amazon MGM Studios, a film ma ukazać się w przyszłym roku.

Nowy Guadagnino to święto

Luca Guadagnino wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Norę Garrett. Planowany start zdjęć do filmu to lato tego roku. W nowym thrillerze zostanie przedstawiona historia profesora college'u, który staje w obliczu osobistego i zawodowego kryzysu, gdy jedna z gwiazd uczelni oskarża swojego kolegę, a mroczny sekret z przeszłości tej uczennicy grozi wyjściem na jaw.

Więcej o filmach i serialach na Movies Room:

O ostatnim filmie Guadagnino

Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia Challengers z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist - West Side Story) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor - The Crown) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe - kolaż