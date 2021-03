Kot w Butach – Premiera sequela przesunięta!

Niestety trzecia fala koronawiursa nabiera tępa. Otwarcie kin na razie nie jest możliwe na całym świecie co odbija się na planowanych premierach. Nową datę premiery otrzymała oczekiwana animacja. Kot w Butach 2 będzie miał swoją premierę w przyszłym roku.

Universal przesunął datę premiery dla nadchodzącego sequela Kota w Butach na 2022 rok. Nadchodząca kontynuacja Dreamworks Animation będzie nazywać się Puss in Boots: The Last Wish. Ponownie do głosu tytułowego kota powraca Antonio Banderas. Natomiast za reżyserię będzie odpowiadał Joel Crawford.

W sequelu, Kot w Butach odkryje, że jego pasja do przygód weźmie swoje żniwo. Wykorzystał już wszystkie swoje osiem z dziewięciu żyć. Kot wyrusza w epicką podróż, aby znaleźć mityczne Ostatnie Życzenie i przywrócić swoje dziewięć żyć.