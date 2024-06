Królestwo Planety Małp już w kinach. Producenci filmu na temat ewentualnej kontynuacji

W rozmowie z Hollywood Reporter Rick Jaffa i Amanda Silver - duet scenarzystów i producentów odpowiedzialnych za sukces takich tytułów jak Planeta Małp, Avatar i Jurassic World - zdradzili, że ich marzeniem jest zrobienie pięciu kolejnych filmów wchodzących w skład franczyzy.

Gdy dwójka po raz pierwszy wpadła na pomysł nowego rozdziału w historii serii, która rozpoczęła się wraz z filmem Geneza planety małp, założyła sobie rozłożenie fabuły na dziewięć produkcji. Ta szalenie ambitna idea, póki co sprawdza się doskonale, gdyż powstały już cztery części tej historii.

Oto co Rick Jaffa powiedział na temat narodzin tej koncepcji:

Wyobraziłem sobie dziewięć filmów. Nie wiem czy dobijemy do dziewięciu. Bardzo bym tego chciał. Rozmawialiśmy nie tylko z Wesem i Joshem oraz producentem Joe Hartwickiem Jr., ale także z Steve'em Asbellem i Scottem Aversano z 20th Century Studios o tym jak mogą wyglądać kolejne filmy.

Co dalej po Królestwie Planety Małp?

Po obejrzeniu Królestwa Planety Małp widzowie zdają sobie sprawę w jakim kierunku według twórców zmierza franczyza, gdy na szklanym ekranie rozwijają się kolejne wątki. Czy na tej planecie jest miejsce dla dwóch inteligentnych gatunków? Oto główne pytanie jakie zadaje nam film.

Jak na razie piąty film nie został oficjalnie potwierdzony. Wszystko będzie zależeć od tego, jak bardzo Królestwo Planety Małp przypadnie do gustu publiczności. Wstępne prognozy dla filmu, który staje się jedną z bardziej dochodowych i lepiej zrealizowanych franczyz w Hollywood są obiecujące.

Franczyza Planety Małp w pigułce

Wszystko rozpoczęło się od książki Planeta Małp Pierre'a Boulle'a z 1963 r., która dała podstawę dla serii filmów, ukazujących się w latach 1968-1973. Franczyza doczekał się w latach 70. także serialu telewizyjnego oraz animacji. Punktem wyjścia dal fabuły są rządy inteligentnych małp, które zniewoliły ludzkość, traktując ją jak zwierzęta i niewolników. Pojawienie się grupy astronautów na planecie wkrótce staje się sygnałem dla wszczęcia buntu przeciw małpiej opresji.

W 2001 r. powstał remake filmu Planeta Małp w reżyserii Tima Burtona, z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Film był komercyjnym sukcesem, ale problemy produkcyjne oraz odejście Burtona sprawiły, że porzucono pomysł na stworzenie kontynuacji. Dopiero w 2005 r. powrócono do koncepcji stworzenia następnego filmu z serii, który ostatecznie trafił do kin w 2011 r. Była to Geneza planety małp. Nie minęło wiele czasu, a doczekaliśmy się dwóch kolejnych części - Ewolucji planety małp i Wojny o planetę małp - a w sumie filmy zarobiły grubo ponad półtora miliarda dolarów na całym świecie.

Najnowsza część zatytułowana Królestwo Planety Małp weszła do kin 8 maja 2024 r. Opowiada historię młodego samca, którego podróż zmieni jego dotychczasowe wyobrażenie o przeszłości, a nowe decyzje wpłyną na przyszłość zarówno małp, jak i ludzi. Reżyserem obrazu jest Wes Ball, a scenariusz do niego napisał Josh Friedman. W głównych rolach występują Owen Teagu, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, i William H. Macy.

