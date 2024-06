Starożytny Rzym podbije Prime Video latem! Znamy datę premiery Those About To Die z Hopkinsem!

Wyreżyserowany przez Rolanda Emmericha (Moonfall,Dzień Niepodległości, Godzilla) serial Those About To Die, zadebiutuje 19 lipca na Prime Video w wybranych krajach Europy oraz w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Indiach i Afryce Subsaharyjskiej. 10 odcinków serii będzie dostępnych dzień po amerykańskiej premierze.

Inspirowany książką Daniela P. Mannixa, serial non-fiction pod tym samym tytułem przeniesie widzów w skomplikowany i skorumpowany świat starożytnych wyścigów rydwanów i walk gladiatorów.

Panem et Circenses – Chleba i rozrywki! Rzym w 79 roku n.e. to centrum Imperium Rzymskiego i najbogatsze miasto na świecie. To też miejsce, gdzie znudzone i coraz bardziej agresywne społeczeństwo utrzymywane jest w ryzach dzięki darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce. Serial Those About to Die odkrywa świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością, dążeniem do władzy i korupcją. Na Circus Maximus panują cztery korporacje patrycjuszów – frakcje Niebieskich, Czerwonych, Białych i Zielonych, które kontrolują najcenniejsze udziały. W miarę jak gusta mieszkańców Rzymu stają się bardziej wyrafinowane i krwiożercze, pojawia się potrzeba nowego stadionu – Koloseum. Jego olbrzymia skala oraz rozwijający się podziemny świat zakładów rozszerzają jego wpływy. Pod trybunami tysiące ludzi pracuje i mieszka, wśród nich są ci, którzy umrą na arenie igrzysk.

Wieści ze świata seriali na Movies Room:

W serialu występują znakomici aktorzy, w tym zdobywca nagrody Akademii Filmowej, Sir Anthony Hopkins (Milczenie owiec, Król Lear), który wciela się w rolę cesarza Wespazjana. Iwan Rheon (Gra o Tron) występuje jako Tenax, Tom Hughes (Angielka, Wiktoria) zagrał Tytusa Flawiusza, Sara Martins (Nie mów nikomu, Śmierć pod palmami) Calę, a Jóhannes Haukur Jóhannesson (Gra o Tron) Viggiego. Jojo Macari (Sex Education) zagrał Domitiana, a Gabriella Pession (Crossing Lines) Antonię. Natomiast Dimitri Leonidas (Rosewater, Renegades) wcielił się w postać Scorpusa, Emilio Sakraya (60 minut, Rheingold, 4 Blocks) w Xenona, Moe Hashim (Ted Lasso) w Kwame, a Rupert Penry Jones (Morderca z Whitechapel) zagrał Marsusa.

Źródło: Prime Video