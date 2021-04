Kształt Wody – Pozew o prawa autorskie odrzucony!

Kształt Wody to film fantasy w reżyserii Del Toro, który jest laureatem wiele nagród. Produkcja otrzymała również cztery statuetki Oscara w kategorii najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszą scenografią oraz najlepsza muzyka. Pomimo zachwytu widzów, twórcy filmu otrzymali zarzuty o plagiat. Dzieło Del Toro miało się okazać splagiatowaną historią. Sprawa trafiła do sąd, który wydał wyrok w tej sprawie.

Pozew o naruszenie praw autorskich w Kształcie Wody został odrzucony. Film miał być plagiatem historii z prac nagrodzonego Pulitzerem autora Paula Zindela. Zarówno Kształt Wody jak i sztuka Zindela Let Me Hear You Whisper dotyczą fabuły skupionej wokół istoty uwięzionej w placówce naukowo-badawczej. Pozew pierwotnie został złożony przez rodzinę Zindela w lutym 2018 roku tuż przed terminem głosowania na Oscary. Kształt Wody ubiegał się 0 13 Oscarów, zdobywając m.in nagrodę za najlepszy film i reżyserię.

Rzecznik Searchlight Pictures powiedział w oświadczeniu

David Zindel, syn Paula Zindela, autora Let Me Hear You Whisper przyznaje w oparciu o poufne informacje uzyskane podczas procesu sądowego, że jego zarzuty o plagiat są bezpodstawne . Uznaje Guillermo del Toro za prawdziwego twórcę Kształtu Wody. Wszelakie podobieństwa między tymi dwoma dziełami jest przypadkowe.

Pozew został pierwotnie odrzucony przez sędziego Sądu Okręgowego USA Percy’ego Andersona. Sędzię orzekł, że podstawowe założenie, że pracownik placówki naukowej decyduje się uwolnić istotę, która jest poddawana eksperymentom naukowym jest zbyt ogólna by podlegać ochronie.

Roszczenia o prawa autorskie zostały wznowione w czerwcu 2020 roku, kiedy Sąd Apelacyjny 9 Okręgu zdecydował, że dodatkowe dowody, w tym zeznania ekspertów, pomogłyby w obiektywnej analizie literackiej potrzebnej do określenia podobieństw między Kształtem Wody a Let Me Hear Your Whisper

Według The Hollywood Reporter, oskarżenie i obrona były przygotowane do przedstawienia raportów ekspertów i wyznaczenia świadków przed lipcowym terminem procesu. Teraz sprawa została całkowicie umorzona.

Godny uwai jest fakt, że pozew rodziny Zindel nie był jedynym zarzutem wobec Kształtu Wody. Francuski reżyser Jean-Pierre Jeunet oskarżył w 2018 roku del Toro o skopiowanie sceny tańca z jego filmu Delicatessen. Natomiast jeszcze wcześniej Kształt Wody został oskarżony o plagiat z 13-minutowego krótkometrażowego filmu The Space Between Us Marca S. Nolkaempera. Oba tytuły przedstawiały kobietę pracującą w ośrodku badawczym, która zakochuje się w rybim stworzeniu. Jednak Holenderska Akademia Filmowa, która wyprodukowała film odrzuciła takie twierdzenie. Akademia stwierdziła, że oba filmy mają własną bardzo różną tożsamość i nie są w żaden możliwy sposób powiązane ze sobą ani nie są ze sobą powiązane.

Źródło: indiewire.com/ Ilustracja wprowadzająca: Kadr z filmu Kształt Wody