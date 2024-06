Liam Neeson gwiazdą kolejnego thrillera akcji. W obsadzie Zachary Levi

Liam Neeson zagra w nadchodzącym thrillerze akcji Hotel Tehran w reżyserii Guya Moshe'a. Aktor dołącza do Zachary'ego Levi, a produkcja filmu rozpocznie się już latem.

Scenariusz do filmu Hotel Tehran napisali wspólnie Guy Moshe i Mark Bacci, na podstawie oryginalnego pomysłu Bazzela Baza, byłego oficera Specjalnej Grupy Operacyjnej Wywiadu CIA. Szczegóły dotyczące fabuły i postaci pozostają w większości tajemnicą, ale reżyser wyraził podekscytowanie z powodu dołączenia Neesona do obsady.

Więcej o Hotel Tehran

Moshe opisuje postać graną przez Neesona, Larry'ego, jako złożoną, bezczelną oraz zainspirowaną prawdziwymi osobami, podkreślając, że aktor idealnie pasuje do tej roli. W obsadzie filmu znalazł się także Zachary Levi, znany z takich produkcji jak Chuck czy Shazam!. Choć nie znamy szczegółów dotyczących fabuły, to wiemy że film ma opowiadać historię grupy zhańbionych i zmęczonych wojną eks-wywiadowców, którzy trafiają do Teheranu aby dokonać największego skoku w swoim życiu.

Rocket Science, Oakhurst Entertainment, Astral Future i Dreamtime Films zajmą się globalną dystrybucją Hotel Tehran. Producentami filmu są Moshe, Matthew G. Zamias (Astral Future), Marina Grasic (Oakhurst) i Wendy Sweetmore (Dreamtime Films), a producentami wykonawczymi są Baz, Harel Kodesh, Justin C. Oberman i Arbel Kodesh.

Harmonogram produkcji filmu sugeruje szybki etap rozwoju, ale data premiery nie została jeszcze ustalona.

Filmowe plany Neesona

Obszerna filmografia Neesona obejmuje uznane przez krytyków dramaty takie jak Lista Schindlera czy Kinsey, a także filmy akcji, z których w ostatnich latach zasłynął, w tym Uprowadzona, Non-Stop czy Przetrwanie. Występował także w dużych franczyzach - Gwiezdne Wojny Epizod I Mroczne Widmo i Batman. Początek.

Miłośników, pochodzącej z Irlandii Północnej gwiazdy czekają ciekawe miesiące. Neeson zagra Franka Drebina w nadchodzącym reboocie Nagiej broni, postać która przyniosła niezwykłą popularność Lesliemu Nielsenowi. Film reżyseruje Akiva Shaffer, a scenariusz napisali Shaffer, Dan Gregor i Doug Mand. Seth MacFarlane i Erica Huggins są producentami, a Daniel M. Stillman pełni rolę producenta wykonawczego.

Więcej o filmach akcji na Movies Room:

Źródło: Comic Book Resources / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe