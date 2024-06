Russell Crowe gwiazdą thrillera akcji Bear Country

Russell Crowe zagra główną rolę w nadchodzącym thrillerze akcji pt. Bear Country. Aktor ponownie połączy siły z reżyserem, jakim jest Derrick Borte. Obaj współpracowali wcześniej przy filmie Nieobliczalny z 2020 roku.

Według źródeł Russell Crowe wcieli się w starzejącego się, ale groźnego właściciela klubu, Manco Kapaka, który został okradziony przez zamaskowanego bandytę. Teraz jego aspiracje, by sprzedać klub i wyruszyć w stronę zachodu słońca ze swoją dziewczyną, wydają się bardziej odległe niż kiedykolwiek. Szefowie karteli siedzą mu na ogonie, a pewien młody nowicjusz, udając nowego w mieście, chce kupić klub.

Co jeszcze wiemy o Bear Country?

Derrick Borte wraz z Danielem Forte (American Dreamer) napisali scenariusz na podstawie powieści Thomasa Perry'ego pt. Strip. Zdjęcia do obrazu ruszą w październiku tego roku w Gold Coast w Australii.

Opis filmu Nieobliczalny - poprzedniej współpracy Crowe'a z Bortem

Tego ranka Rachel jest już spóźniona do pracy, a przedzieranie się przez zakorkowane miasto to prawdziwa walka z czasem. Wszyscy kierowcy wokół są sfrustrowani i wzburzeni, ale jeden z nich jest tykającą bombą. Przepełniony gniewem i nienawiścią do świata, kipiący rządzą wymierzenia sprawiedliwości za wszystkie swoje nieszczęścia, tylko czeka na znak od losu. Gdy Rachel zatrąbi na niego na światłach, nieznajomy ruszy za nią w pogoń, gotowy dać jej bolesną lekcję. To co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie z człowiekiem, który nie ma już żadnych hamulców.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Księga luster