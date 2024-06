Lord of the Rings: Hunt for Gollum. Peter Jackson o powodach powstania filmu

Wielu fanów kwestionowało potrzebę stworzenia filmu Lord of the Rings: Hunt for Gollum. Twórcy filmu Peter Jackson i Andy Serkis wyjaśniają dlaczego zdecydowali się opowiedzieć tę historię.

W zeszłym tygodniu Warner Bros. ogłosiło plany dotyczące powstania filmu Lord of the Rings: Hunt for Gollum, którego akcja jest osadzona na początku oryginalnej trylogii. W rolę tytułowego bohatera ponownie wcieli się Andy Serkis, który będzie również reżyserem obrazu.

Philippa Boyens i Fran Walsh, które pracowały nad scenariuszami oryginalnej trylogii, zajmą się scenariuszem, wraz z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou (Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów). Reżyser tamtych części serii Peter Jackson będzie natomiast producentem projektu.

Dlaczego Lord of the Rings: Hunt for Gollum?

W obszernym wywiadzie dla serwisu Deadline, Jackson wyjaśnił, dlaczego historia pochodzenia Golluma jest odpowiednim tematem dla pierwszego z oczekiwanych wielu spin-offów Władcy Pierścieni:

Postać Golluma/Sméagola zawsze mnie fascynowała, ponieważ Gollum odzwierciedla najgorsze cechy ludzkiej natury, podczas gdy jego Sméagol jest bardzo miły i sympatyczny. Myślę, że czytelnikom i widzom łatwo jest nawiązać z nim więź, ponieważ w każdym z nas jest trochę z nich obu. Naprawdę chcemy zgłębić jego historię i zanurzyć się w te części jego podróży, na które nie mieliśmy czasu w poprzednich filmach. Jeszcze za wcześnie, by wiedzieć, kto pojawi się na jego drodze, ale powiem tylko, że będziemy się kierować wskazówkami profesora Tolkiena.

Jackson wypowiedział się także na temat powrotu Andy'ego Serkisa do roli:

Andy był wspaniałym współpracownikiem, reżyserując drugą ekipę przy Hobbicie. Ma energię i wyobraźnię oraz, co najważniejsze, wrodzone zrozumienie świata opowieści, które jest niezbędne, aby ponownie wkroczyć do Śródziemia. Współpracowaliśmy przy ośmiu filmach i za każdym razem było to fantastyczne doświadczenie. Nikt na tej ziemi nie jest lepiej przygotowany do opowiedzenia historii Golluma niż Andy

Scenarzystka filmu Phillipa Boyens dodała:

Historia Golluma jest dla nas jedną z najbardziej fascynujących w kontekście postaci, w którą nie mogliśmy zagłębić się tak bardzo, jak byśmy chcieli wcześniej, co brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę, jak dobrze jest znany. Życie Golluma przypada na tak interesujący okres w historii Śródziemia. Gdy pierwszu raz spytano nas o pomysł na kolejny film z uniwersum, to była pierwsza historia, o której pomyśleliśmy.

Słowa Jacksona wydają się być przekonującym argumentem, dlaczego ten prequel powstaje oraz czemu rozsądne jest rozpoczęcie od filmu, który prawdopodobnie będzie również obejmować postacie takie jak Aragorn i Gandalf.

Andy Serkis o powrocie do roli Golluma

Dziennikarze rozmawiali także z Andym Serkisem by poznać jego myśli na temat powrotu do jednej z jego najpopularniejszych ról. Spytali także o objęcie reżyserii obrazu (gwiazda wyreżyserowała już takie filmy jak (Mowgli: Legenda Dżungli i Venom 2: Carnage) oraz o to jak zamierza opowiedzieć tę historię:

Gollum zawsze był ze mną przez te wszystkie lata. Czytałem audiobooki trylogii i Silmarillionu oraz Hobbita, więc świat Tolkiena nigdy nie opuścił mnie przez cały ten czas od momentu, gdy zrobiliśmy pierwsze filmy. A postać szczególnie pozostała ogromną częścią mojego życia. To absolutnie ekscytujące móc powrócić i ponownie zanurzyć się w jego świecie, a konkretnie w psychologię Golluma. Wiem, że wszyscy jesteśmy zainteresowani głębszym zbadaniem tego kim jest ta postać. To niesamowite mów na dodatek wyreżyserować obraz i mam nadzieję, że powstanie film który znajdzie swoje miejsce w kanonie, ale także będzie czymś świeżym, nowym, zrobionym z i innym podejściem.

Film Lord of the Rings: Hunt for Gollum ma trafić do kin w 2026 roku. Szczegóły dotyczące obsady oraz fabuły poznamy już wkrótce.

Źródło: Comic Book Movie / ilustracja wprowadzająca: kadr z filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże