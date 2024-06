Matt Dillon jako Marlon Brando? Aktor wciela się w legendę Hollywood w filmie Maria

Matt Dillon przejmuje dziedzictwo Marlona Brando w filmie biograficznym o powstawaniu kontrowersyjnego Ostatniego tanga w Paryżu Bernardo Bertolucciego.

Powyżej możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie pokazujące parę głównych bohaterów – Schneider i Brando.

Jeszcze w tym tygodniu w sekcji premier na festiwalu w Cannes, zadebiutuje film Jessiki Palud pod tytułem Maria. Śledzimy w nim życie Schneider po tym, jak w wieku dziewiętnastu lat zagrała w Ostatnim tangu w Paryżu. Podczas nagrywania tej produkcji w 1973 roku, dziewczyna wzięła udział w niesymulowanej scenie gwałtu z Marlonem Brando. Wszystko przebiegało zgodnie z instrukcjami reżysera Bertolucciego. Film Maria powstał na podstawie wspomnień Vanessy Schneider z 2018 roku Moja kuzynka Maria Schneider.

Jak wynika z tej książki, Bertolucci ujawnił Schneider całą fabułę filmu dopiero tuż przed rozpoczęciem produkcji. Dziewczyna rzekomo nie była świadoma kluczowej sceny, w której postać grana przez Brando gwałci ją analnie, używając kostki masła jako smaru. Schneider zmarła w 2011 roku. Bertolucci odrzucił wszelkie twierdzenia o braku zgody.

Co wiemy o Marii do tej pory?

W oficjalnym opisie Marii czytamy:

Maria to młoda, obiecująca aktorka z problemami. Kiedy wschodzący włoski reżyser zatrudnia ją do roli głównej w nowym filmie u boku amerykańskiej supergwiazdy, jej marzenia się spełniają. Ale to, co wydaje się wielkim przełomem, okazuje się początkiem prawdziwego piekła. Ten film to Ostatnie tango w Paryżu, a aktorka - Maria Schneider.