Jeremy Strong jako menager Bruce'a Springsteena? Aktor prowadzi rozmowy

Przed legendarnym Born in the USA powstał jeszcze jeden album, który ruszył pozycję Bruce'a Springsteena na rynku muzyczny. Chodzi oczywiście o płytę Nebraska z 1982 roku. Nadchodzi film fabularny o powstaniu tego albumu, a rolę menagera legendarnego wokalisty miałby grać Jeremy Strong znany między innymi z Sukcesji.

Nowy film o gwieździe popu!

Gwiazda Sukcesji prowadzi rozmowy w sprawie roli wieloletniego menedżera Springsteena Jona Landaua w filmie wyreżyserowanym przez Scotta Coopera. Cooper pisze także scenariusz do filmu opartego na wydanej w 2023 roku książce Warrena Zane’a Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska. Film przedstawi historię powstania legendarnego albumu Nebraska. Springsteen i Landau biorą udział w tworzeniu filmu, którego zdjęcia mają rozpocząć się jesienią.

O płycie Nebraska

Nebraska to szósty studyjny album Bruce'a Springsteena, wydany w 1982 roku. To wyjątkowe wydawnictwo, ponieważ Springsteen nagrał je w całości samemu w swoim domowym studio na czterościeżkowej taśmie magnetofonowej. Album zawiera surowe, akustyczne kompozycje, z daleka odbiegające od rockowego brzmienia wcześniejszych płyt Springsteena. Choć Nebraska nie osiągnęła komercyjnego sukcesu na taką skalę jak poprzednie albumy Springsteena, to jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł w jego karierze. Doceniana jest za swoją autentyczność, głębokie teksty i odważne podejście do eksperymentowania z dźwiękiem i tematyką.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe