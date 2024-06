Megalopolis to najlepszy film Coppoli od czasu Ojca Chrzestnego? To mówi nowy zwiastun

Jak wiemy Francis Ford Coppola to jeden z najbardziej zasłużonych reżyserów w historii kina. Twórca Ojca Chrzestnego wypuszcza teraz nowy film Megalopolis. Mówi się, że to jego dzieło życia.

Za pasem festiwal w Cannes, który przedstawi między innymi właśnie Megalopolis. Pojawił się nowy zwiastun filmu, który ukazuje ciekawy cytat - najlepsze dzieło wszechczasów. Czyżby film miał być lepszy niż legendarny Ojciec Chrzestny?

Oficjalny zwiastun

Obraz, którego premiera konkursowa odbędzie się w czwartek na Festiwalu Filmowym w Cannes, był dla reżysera projektem powstającym od wielu lat. Pracę nad scenariuszem rozpoczął w latach 80. Okazuje się, że opłacało się tak długo pracować nad Megalopolis, bo mówi się, że to najlepszy film Coppoli w historii. Są to bardzo odważne słowa, zważywszy że reżyser na swoim koncie ma takie hity jak Ojciec Chrzestny, Czas Apokalipsy czy Drakula.

O filmie

Megalopolis to epicka opowieść rzymska osadzona w wyobrażonej Nowoczesnej Ameryce. Miasto Nowego Rzymu musi się zmienić, co powoduje konflikt między Cezarem Catiliną (Adam Driver), geniuszem artystycznym, który pragnie skoczyć w idealistyczną, utopijną przyszłość, a jego przeciwnikiem, burmistrzem Franklynem Cicerem (Giancarlo Esposito), który pozostaje wierny regresywnemu status quo, utrzymującemu chciwość, specjalne interesy i partyjną wojnę. Rozdarta między nimi jest towarzyszka towarzyska Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, której miłość do Cezara podzieliła jej lojalność, zmuszając ją do odkrycia, w co naprawdę wierzy, że ludzkość zasługuje.

Polska premiera filmu nie jest znana.

Źródło: Variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe