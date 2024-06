MaXXXine zawita również do polskich kin!

Okazuje się, że w przeciwieństwie do Pearl, MaXXXine zawita do polskich kin! Na pewno będzie dostępny w sieci Helios, gdyż to właśnie ta sieć kin udostępniła zwiastun filmu.

Kontynuacja ogromnego hitu jakim był Pearl nadciąga nad Wisłę! W przeciwieństwie do poprzedniej odsłony, MaXXXine, nowy horror z Mią Goth będziemy mogli zobaczyć w polskich kinach, gdyż data premiery stała pod znakiem zapytania. Co więcej - film trafi do kin w dzień światowej premiery, a patrząc na chociażby Love Lies Bleeding, ostatnio premiery nadlatują do naszego kraju z opóźnieniem.

Oficjalny zwiastun

Fabuła i obsada

W trzecim slasherze śledzić będziemy losy Maxine Minx, jedynej ocalałej postaci z pierwszej części, która wyruszyła do Los Angeles. Grywa tam w filmach dla dorosłych, ale w końcu uśmiecha się do niej szczęście i otrzymuje szansę zagrania w Hollywood. Na przeszkodzie w realizacji jej aktorskiego snu staje tajemnicza seria morderstw, która grozi ujawnieniem jej mrocznej przeszłości. Akcja horroru rozgrywa się w 1985 r.

W główną rolę, tak jak poprzednio, wcieli się utalentowana Mia Goth. Poza nią na ekranie zobaczymy Kevina Bacona w roli prywatnego detektywa, Elizabeth Debicki jako reżyserkę Elizabeth Bender, Lily Collins w roli Molly, piosenkarkę Halsey jako Tabby oraz Giancarlo Esposito grającego agenta z branży filmów dla dorosłych. Premiera odbędzie się 5 lipca 2024 roku. MaXXXine to prawdopodobny koniec filmowego uniwersum Ti Westa.

Film trafi do polskich kin 5 lipca 2024 roku.

Więcej o horrorach na Movies Room:

Źródło: YouTube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe