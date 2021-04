Mortal Kombat – Ryan Reynolds jako Johnny Cage? Fani są na tak!

W najnowszej odsłonie Mortal Kombat nie zobaczyliśmy Johnny’ego Cage’a. Oburzyło to fanów. Natomiast wielu sympatyków serii podrzuciło pomysł, by w możliwej kontynuacji zagrał go Ryan Reynolds!

Johnny Cage odegrał główną rolę w filmie Mortal Kombat z 1995 roku, ale tej postaci nie było w najnowszej odsłonie. Twarz Cage’a jest zasłonięta na plakacie w sali gimnastycznej, ponieważ prawdopodobnie nawet nie obsadzono postaci. Rozgniewało to fanów, więc z racji tego, wiele osób domaga się, by w następnej części zagrał go Ryan Reynolds!

Saw Mortal Kombat. I'd say it's a really good mid-tier movie. @RyanReynolds Johnny Cage let's go — Sir (@69wanders) April 27, 2021

@MKMovie Ryan Reynolds should play #JohnnyCage in the next movie… would be perfect for role… — Grayson (@richs767) April 27, 2021

Apparently people want Ryan Reynolds to play Johnny Cage in the next MK movie and as a Johnny Cage main I absolutely approve pic.twitter.com/RKVGVOcsK9 — Tea 🌙🔮 (@PumpkinTeacup) April 27, 2021

W filmie zobaczymy takich aktorów jak: Lewis Tan jako Cole Young, Joe Taslim jako Sub-Zero, Hiroyuki Sanada jako Scorpion, Mehcad Brooks jako Jax Briggs czy Jessica McNamee jako Sonya Blade. Na stołku reżyserskim zasiadł Simon McQuoid.

Premiera filmu planowana odbyła się 23 kwietnia 2021 roku. Produkcja trafi jednocześnie na platformę HBO Max jak i do kin.

