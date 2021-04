Nowa kampania fanów, którzy czekają na powrót Batmana Afflecka!

Fani DCEU zbierają się razem, aby ożywić odwołany solowy film Batmana z Benem Affleckiem. Po jego ostatnim występie w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera na nowo zainteresowano się solowym filmem aktora. Dzieje się tak pomimo tego, że Warner Bros. ma oddzielny film o Mrocznym Rycerzu od Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej.

Teraz, po pojawieniu się Afflecka w Wersji Snydera, fani naciskają na odrzucony projekt z hashtagiem #MakeTheBatfleckMovie, który jest obecnie popularny na Twitterze. Ludzie podają różne powody, dla których film Batman z Affleckiem musi się pojawić, chociaż zarówno Warner Bros., jak i aktor jeszcze nie odpowiedzieli.

#MakeTheBatfleckMovie so we can see these three interact again. pic.twitter.com/nJJfxPSqyW

— Brooks (@brookstweetz) April 11, 2021