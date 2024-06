Nowy zwiastun animacji Gru i Minionki: Pod przykrywką. Minionki niczym herosi Marvela

Właśnie zadebiutował nowy zwiastun czwartej odsłony bohaterów uniwersum Minionków. Animacja Gru i Minionki: Pod przykrywką zadebiutuje w kinach już 3 lipca 2024 r.

To już czwarta odsłona niezwykle dochodowej i popularnej serii animacji wytwórni Illumination Entertainment. Choć w 2022 r. mieliśmy okazję obejrzeć prequel zatytułowany Minionki: Wejście Gru, to od poprzedniej części głównej serii minęło już siedem lat. Spragnieni nowych perypetii Gru i jego rodziny będą zatem usatysfakcjonowani nadchodzącym letnim hitem.

Nowy zwiastun pokazuje nam codzienne zajęcia Minionków, a przede wszystkim przybliża sylwetkę nowego złoczyńcy, z którym przyjdzie się zmierzyć bohaterom. Będzie nim Maxime Le Łotr i jego dziewczyna, femme fatale Valentina. Dowiadujemy się również, że Gru i jego rodzina są w wielkim niebezpieczeństwie, i muszą uciekać.

Szykuje się kolejny wielki sukces?

Zwiastun Gru i Minionki: Pod przykrywką oferuje nam wszystko co najlepsze w serii. Mnóstwo akcji i jeszcze więcej minionków. Są tu jednak także spokojniejsze fragmenty, które nadają całości duszy. Chodzi między innymi o moment, pokazujący Gru w roli ojca, dbającego o Agnes i Edith. Wciąż nie brakuje mu jednak charakterystycznego humoru a la złoczyńca, gdy sugeruje młodszej córce, że powinna być bardziej jak Edith i częściej kłamać.

Kolejna część z serii powstała w związku z jej ogromnym sukcesem finansowym. Sama animacja Minionki: Wejście Gru zarobiła na całym świecie niemal miliard dolarów! Z kolei Gru, Dru i Minionki, czyli bezpośredni poprzednik filmu Gru i Minionki: Pod przykrywką przekroczył magiczną kwotę miliarda dolarów w światowym box office.

Choć to zdaje się nakładać na najnowszą odsłonę franczyzy dużą presję, wiele wskazuje na to, że animacja spokojnie sobie z nią poradzi. Produkcja zdaje się skupiać na najbardziej popularnym elemencie serii czyli minionkach. W ostatnich latach widać to na przykładzie całej masy osób, która na seanse wybierała się ubrana w stroje bohaterów czy związane z nimi gadżety.

Kogo usłyszymy w nowej części serii?

W obsadzie głosowej animacji powracają wszyscy najważniejsi aktorzy i aktorki. W filmie usłyszymy zatem Steve'a Carella, Kristen Wiig, Mirandę Cosgrove, Madison Polan, Danę Gaier, Steve'a Coogana czy Pierre'a Coffina. Z kolei nowym złoczyńcom głosu użyczyli Will Ferrell i Sofia Vergara.

Reżyserem Gru i Minionki: Pod przykrywką jest Chris Renaud, który pracował przy wszystkich częściach z serii, a także animacjach z serii Sing czy Epoka lodowcowa. Scenariusz napisali Mike White (Pitch Perfect 3, Szkoła Rocka) i Ken Daurio (Horton słyszy ktosia, Sekretne życie zwierzaków domowych). Producentami filmu są Chris Meledandri i Brett Hoffman.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe