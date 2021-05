Obecność 3: aktorka przeżyła upiorne chwile w trakcie prac nad horrorem!

Charlene Amoia w filmie grozy Obecność 3: Na rozkaz diabła wciela się w postać matki dziecka opętanego przez demona. W wywiadzie udzielonym serwisowi CBR.com aktora zdradziła, że podobnie jak Vera Farmiga na planie Obecności 2, tak samo i ona natknęła się na dziwne zjawiska w trakcie kręcenia produkcji.

Tak, było kilka takich rzeczy. Kiedy nocami czytałam scenariusz w swoim pokoju, to czasami zaczynały migać światła. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, rozumiesz? [śmiech]. To miejsce, w którym zawsze się zatrzymywałam. Ponadto, w pierwszym tygodniu, podwoził mnie kierowca, który nieumyślnie zawiózł mnie na cmentarz, a potem był zaskoczony i się zastanawiał „dlaczego [Google] Maps mnie tu skierowało?”. A ja mu na to, że „to pewnie dlatego, że pracujemy nad filmem o duchach”. Tak, to było zabawne [śmiech]. To był zabawny sposób, by dotrzeć na plan.

Nie wiedzieliśmy czego oczekiwać. Powodem, dla którego wsiadłam do tego samochodu było to, że moje auto miało problemy z hamulcami. Byłam więc bardzo przeczulona na punkcie wszelkich zdarzeń, które wydawały się niezwykłe. Na szczęście wszyscy byli bezpieczni. Nikomu nic się nie stało, ale biskup dał wszystkim wodę święconą. Cały czas ją posiadam, a właściwie to mały dzbanek z nią. Modlił się też za nas. Myślałam więc: „Ok, w porządku”.