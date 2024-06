Pierwsze opinie po testowych pokazach Deadpool & Wolverine. Jest bardzo dobrze

W sieci pojawiły się pierwsze reakcje na testowy pokaz wyjątkowo wyczekiwanego filmu Marvela Deadpool & Wolverine.

Wraz ze zbliżającym się latem, rośnie entuzjazm wokół Deadpool & Wolverine. Jedyny film MCU w 2024 roku, który zadebiutuje w kinach 26 lipca ma dostarczyć widzom mnóstwo ekscytacji między innymi za sprawą kategorii wiekowej tylko dla dorosłych oraz wieloma śmiesznymi momentami.

Pierwsze opinie o filmie naprawdę pozytywne

W filmie zobaczymy Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, wcielających się w swoje ikoniczne postacie Marvela, które stawią czoła zagrożeniu mogącemu oznaczać pewną zagładę dla Multiwersum. W podcaście The Hot Mic, współprowadzący Jeff Sneider podzielił się tym, co usłyszał na temat reakcji na Deadpool & Wolverine z pokazu testowego, stwierdzając, że jest naprawdę dobry:

To jest moja mała aktualizacja na temat Marvela: Deadpool wypadł naprawdę dobrze. Takie są pierwsze opinie na temat filmu.

Marvel Studios często organizuje testowe pokazy swoich nadchodzących filmów, ale zazwyczaj są one organizowane jedynie dla pracowników Marvela i osób związanych z firmą. Chociaż wiele pokazów testowych może być otwartych dla publiczności, pokazy Marvela takie nie są.

Shavn Levy o Deadpool & Wolverine

Jeśli ta przedpremierowa reakcja nie wystarczy, aby wzbudzić entuzjazm fanów, reżyser Shawn Levy niedawno zachwalał Deadpool & Wolverine w rozmowie z Associated Press. Według Levy’ego, trzeci film można porównać do klasycznych historii z lat 80., takich jak Samoloty, pociągi i samochody, w których dwóch głównych bohaterów jest zmuszonych do współpracy, choć nie zawsze się ze sobą zgadzają:

To naprawdę interesujący duet. Są stworzeni do wielkich konfliktów ze sobą, ponieważ jako jednostki tak bardzo się od siebie różnią. Ale to tworzy bardzo interesującą historię, ponieważ najlepsze historie o duetach, czy to Zdążyć przed północą, 48 godzin czy Samoloty, pociągi i samochody są pełne konfliktów. Ale ostatecznie chodzi o coś więcej i to właśnie zobaczą widzowie.

Dodatkowo, twórca powiedział, że celem filmu jest zachwycenie publiczności, dodając, żeby fani są przygotowali się na przezabawną przygodę. Do premiery w kinach na całym świecie pozostało już mniej niż trzy miesiące. Widzowie już nie mogą się doczekać, aby zobaczyć Deadpool & Wolverine, a w miarę zbliżania się daty 26 lipca, poziom entuzjazmu będzie tylko wzrastał.

Z Wade'em Wilsonem i Loganem, którzy podejmują się multiwersalnej przygody oraz z licznymi cameo, produkcja ma szansę odnieść wielki sukces wśród światowej publiczności. Tuż po premierze filmu pod koniec lipca, a dokładniej już dzień po jej wejściu do kin, prezes Marvel Studios Kevin Feige ma stanąć na scenie w Hall H podczas San Diego Comic-Con, aby ujawnić nowe szczegóły dotyczące wielu nadchodzących projektów MCU.

Źródło: The Direct / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe