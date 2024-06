Marvel planuje przywrócić kolejną znaną twarz w swoim nadchodzącym projekcie?

Według jednej z najnowszych plotek istnieje prawdopodobieństwo, że aktor, który przed laty zagrał jedną z najbardziej kultowych ról Marvela, powróci w nadchodzącym projekcie MCU.

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach Marvel Cinematic Universe powiększyło się o wszelkiego rodzaju nowe postacie. Jest to między innymi zasługa wprowadzenia motywu multiwesum, dzięki któremy wszystkie postacie MCU mogą pojawić się ponownie jako warianty. Daje to również przepustkę temu, aby ulubieni przez fanów aktorzy z innych produkcji mogli pojawić się w MCU. Tak jest również w przypadku jednej z najnowszych plotek, według której pewien aktor powróciłby do swojej roli po latach.

Więcej niż jeden Blade?

Jak dobrze wiemy, w nadchodzącym filmie o łowcy wampirów w protagonistę wcieli się laureat Oscara Mahershala Ali. Wcześniej tę postać zagrał Wesley Snipes, który do tej pory pojawił się w tej roli trzykrotnie. To właśnie on może pojawić się w MCU. Według informatora Daniela Richtmana Snipes ma powrócić jako pół człowiek, pół wampir, a na dodatek podpisał już kontrakt.

Nie wiemy jednak, w jakim projekcie mógłby wystąpić. Zbliżający się wielkimi krokami Deadpool & Wolverine wydaje być prawdopodobnym kandydatem, szczególnie biorąc pod uwagę istotną rolę multiwerum w tymże projekcie oraz potwiedzenie pojawienia się różnych postaci spoza MCU. W przeciwnym razie Wesley Snipes z łatwością mógłby wcielić się w Blade'a w nadchodzącym wielkim evencie Avengers: Secret Wars.

Co wiemy o najnowszym filmie z MCU?

Deadpool & Wolverine to kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadzi postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Będzie to również pierwszy film kinowy MCU z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

W tytułowych bohaterów wcielą się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. U ich boku zobaczymy Emmę Corrin, Matthew Macfadyena czy Morenę Baccarin. Na stanowisku reżyserskim zasiadł Shawn Levy (Free Guy). Scenariusz przygotowali wspólnie Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Premierę superprodukcji Marvela zaplanowano na 26 lipca 2024 r.

Źródło: Daniel Richtman / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe