Zapowiedzi nowych seriali Marvela na Disney Upfront. Czego mogą spodziewać się fani?

Podczas wczorajszej prezentacji Disney Upfront 2024 pokazano zwiastuny dwóch nadchodzących seriali Disney Plus - Daredevil: Born Again i Ironheart.

14 maja podczas prezentacji Disney Upfront 2024, wreszcie ogłoszono daty premier dla Agatha: All Along i Daredevil: Born Again, a także potwierdzono, że Ironheart zadebiutuje na platformie Disney Plus w 2025 roku.

Zaprezentowano również nowe logotypy tych seriali, a podczas pokazu widzowie mieli okazję zobaczyć teaserowe zwiastuny, które jednak nie zostały (i prawdopodobnie nie zostaną) opublikowane online. Różne wersje zapowiedzi z pewnością zostaną oficjalnie opublikowane wkrótce, ale na chwilę obecną mamy jedynie opis tego, co zostało pokazane widowni.

Pierwsze spojrzenie na Daredevil: Born Again

Zapowiedź Daredevil: Born Again pokazuje Matta Murdocka w jego czerwonym kostiumie. Głos bohatera ostrzega kogoś, że "cały system jest przeciwko tobie... to często walka Dawida z Goliatem." Następnie widzimy krótkie ujęcia Kingpina, Foggy'ego Nelsona i Karen Page oraz kilka ujęć z krótkiej sceny akcji.

Na koniec Murdock zostaje zapytany: "Jakim jesteś prawnikiem?" na co odpowiada: "Naprawdę dobrym", po czym zakłada swoje charakterystyczne, zniszczone okulary przeciwsłoneczne.

Do Charliego Coxa (Matt Murdock) i Vincenta D'Onofrio (Wilsona Fisk) dołączą Deborah Ann Woll (Karen Page) i Elden Henson (Foggy Nelson), którzy pierwotnie nie mieli być częścią nowej serii. Jon Bernthal również powtórzy swoją rolę Franka Castle/Punisher wraz z Wilsonem Bethelem jako złoczyńcą Bullseyem.

Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci i Hunter Doohan pojawią się w serialu w rolach drugoplanowych. Scenarzysta Punishera Dario Scardapane prawdopodobnie przejął rolę showrunnera tego projektu, ale jeszcze nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Szczegóły fabuły serialu wciąż są utrzymywane w tajemnicy, ale wiadomo, że Daredevil: Born Again będzie ukazywać starcie Matta Murdocka/Daredevila z jego starym wrogiem Kingpinem. Ostatnio widzieliśmy tę postać wracającą do Nowego Jorku w finale serialu Echo. Fisk prawdopodobnie będzie albo kandydował na burmistrza Nowego Jorku, albo już piastował to stanowisko, gdy rozpocznie się historia opowiadana w serialu.

Co wiemy o Ironheart?

Zapowiedź Ironheart zdradziła nam nieco mniej. Widzowie zobaczyli Riri Williams zmagającą się ze złożeniem swojego prototypowego pancerza, kradnąc różne części na kampusie MIT za co później zostaje wyrzucona z uczelni. Zwiastun kończy się kilkoma ujęciami zbroi bohaterki.

Ironheart będzie koncentrować się na przygodach Riri Williams (w tej roli Dominique Thorne), którą po raz pierwszy spotkaliśmy w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

W komiksach, Riri jest zachęcana do walki z przestępczością przez Tony'ego Starka, który staje się jej mentorem. Śmierć Starka w Avengers Endgame oczywiście uniemożliwia odtworzenie tej dynamicznej relacji, ale Ironheart ma w jakimś sensie kontynuować dziedzictwo Iron Mana.

Jeśli chodzi o złoczyńców, Anthony Ramos (In The Heights, Transformers: Przebudzenie bestii) zagra The Hooda. Mimo że obsada serialu nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona mówi się, że Sacha Baron Cohen (Sweeney Todd, Borat) prawdopodobnie zadebiutuje w MCU jako Mephisto (chyba że najpierw pojawi się w Agatha: All Along).

Jak prezentuje się Agatha: All Along

Serwis IGN zdradził nam również szczegółowy opis materiału z serialu Agatha: All Along. Jego zapowiedź zaczyna się od Agathy Harkness, nie jako wiedźmy, którą widzieliśmy w WandaVision, ale jako detektywa zmagającego się z sprawą morderstwa. Gdy zerka na listę dat, obok 13 października pojawia się znajome imię: W. Maximoff.

Następnie pojawia się postać Aubrey Plazy, pytając Agathę: “Czy naprawdę tak siebie widzisz? Ta wiedźma zniknęła, pozostawiając cię w zniekształconym zaklęciu" mówi bohaterka, którą gra Plaza, po czym dodaje “Wydostań się”. Następnie widzimy, jak Agatha budzi się z transu, mówiąc: “Odebrała mi każdą moc, jaką miałam. Mogę znów być tą wiedźmą”.

W kolejnym fragmencie następuje kilka niepokojących sekwencji wiedźm, gdy Agatha przysięga podążać Ścieżką Wiedźmy i budować swój sabat. Następnie widzimy krótkie ujęcie postaci Patti LuPone. “Jaka wiedźma o zdrowych zmysłach dołączyłaby do sabatu Agathy Harkness?” mówi LuPone. Agatha wydaje okrzyk i odpowiada: “Nie szukam wiedźm o zdrowych zmysłach”.

Daredevil: Born Again zadebiutuje w marcu 2025 r. W przyszłym roku będzie również miała miejsce premiera serialu Ironheart. Z kolei Agatha All Along trafi na Disney Plus już 18 września 2024.

