Powód przesunięcia premiery Kravena ujawniony przez producenta!

Oficjalnie wiemy już, dlaczego premiera filmu Kraven Łowca została przeniesiona na grudzień. Producent filmu zdradził główne powody tejże decyzji.

Matt Tolmach, który jest producentem filmu Kraven Łowca udzielił niedawno wywiadu dla portalu Collider, w którym to postanowił ujawnić powód zmiany daty premiery obrazu. Warto przy tym dodać, że nie była to pierwsza taka sytuacja w przypadku tejże produkcji. Pierwotnie miała ona zadebiutować już w styczniu ubiegłego roku, następnie w październiku, potem w sierpniu 2024 roku, aż finalnie stanęło na 13 grudnia b.r..

Sony chce powtórzyć sukces Spider-Mana?

Producent powiedział, że wybranie grudnia jako finalny okres premiery ma swój konkretny powód. Twierdzi, że jest to idealny czas na wydanie filmu.

Kravena przenieśliśmy na Boże Narodzenie, ponieważ jesteśmy tym podekscytowani, a Święta są najlepszym okresem na premierę, kiedy ludzie mają czas, aby przychodzić do kina wielokrotnie. To było prawdziwe odzwierciedlenie tego, jak studio poczuło ten film. Jesteśmy naprawdę podekscytowani.

Warto przy tym zauważyć, że przed świętami Bożego Narodzenia wydano film Spider-Man: Bez drogi do domu, który to okazał się ogromnym hitem kasowym. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że studio myśli, iż dzięki premierze w okresie świątecznym, produkcja o Kravenie osiągnie podobny sukces.

O czym będzie Kraven Łowca?

Na chwilę obecną nie wiemy dokładnie o czym może być nachodzący film Sony. Pewnym jest jednak fakt, że będzie on tylko dla dorosłych, z uwagi na bardzo krwawe sceny akcji. Możemy jedynie gdybać, że produkcja przedstawi origin story Kravena, gdyż nie dostał on jeszcze żadnego filmu i będzie to debiut tej postaci na wielkim ekranie, więc studio będzie chciało przedstawić jego historię dla szerszej ilości widzów.

