Powstanie kontynuacja Godzilla i Kong: Nowe Imperium? Świetne wyniki finansowe filmu

Wiele wskazuje na to, że powstanie kontynuacja hitu studia Warner Bros. Godzilla i Kong: Nowe Imperium. Ekscytujące wieści na ten temat przekazał reżyser filmu Adam Wingard.

Godzilla i Kong: Nowe Imperium wprowadziła do uniwersum kaiju wiele nowych potworów co daje możliwość opowiadania nowych historii. Chociaż nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne informacje na ten temat, według serwisu Hollywood Reporter potencjalny sequel miałby wyreżyserować Adam Wingard.

Wielki sukces filmu

Kinowe widowisko podbiło kina na całym świecie, zarabiając ponad 545 milionów dolarów. W filmie dwa potężne potwory zostają zmuszone do połączenia sił i zmierzenia się z nowym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się między innymi Rebecca Hall (Transcendencja, Miasto złodziei), Brian Tyree Henry (Bullet Train, Atlanta), Kaylee Hottle, Fala Chen (Od nowa, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) czy Dan Stevens (Legion, Cuckoo).

Reżyser filmu Adam Wingard nie podpisał żadnej umowy dotyczącej stworzenia kolejnego filmu z serii, ale sukces najnowszej produkcji z franczyzy sugeruje, że powróci za sterami kontynuacji. Obecnie Amerykanin pracuje z Simonem Barrettem nad filmem akcji Onslaught dla studia A24. Tytuł ten ma w tej chwili pierwszeństwo i ma trafić do kin w 2025 r.

Godzilla i Kong: Nowe Imperium przedstawił nam całą plejadę Tytanów, których do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć we franczyzie Warner Bros. Wśród nich znalazły się Suko i Skar King, których istnienie zdradziły nam więcej na temat Konga. Film eksploruje historie Tytanów, a nawet przywraca do życia kolejnego z legendarnych kaiju Mothrę. Pod koniec widowiska kolejny z potworów, Shimo przedostaje się na Ziemię razem z bohaterami.

Pomysły na kontynuację

Biorąc pod uwagę ilość potworów, o których do tej pory filmy nie opowiadały, a także ilość sekretów dotyczących Konga, Godzilli i pozostałych Tytanów kontynuacja blockbustera wydaje się być oczywistą sprawą. Adam Wingard w przeszłości dzielił się swoimi pomysłami na ewentualną kontynuację. Reżyser planował między innymi bardziej skupić się na postaci Godzilli oraz nad autorytecie jaki Kong ma nad małpami.

Warner Bros. i Legendary nie wydały jednak żadnego komunikatu na temat sequela. Biorąc jednak pod uwagę świetne wyniki finansowe franczyzy, a także bardzo dobre przyjęcie serialu Monarch: Dziedzictwo Potworów, przyszłość serii zapowiada się naprawdę ekscytująco.

Więcej o uniwersum kaiju na Movies Room:

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: WarnerBros.