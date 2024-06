Premiera Szybkich i wściekłych 11 opóźniona. Reżyser zdradza, kiedy ruszą zdjęcia do finału serii

Louis Leterrier zdradził, że na finałową część będziemy musieli poczekać jeszcze dłużej. Szybcy i wściekli 11 zadebiutują rok później niż planowano.

Ostatnia część przygód Dominica Toretto i jego rodziny zadebiutowała rok temu w 2023 roku. Po wielu przesunięciach spowodowanych zeszłorocznymi strajkami SAG-AFTRA, Szybcy i wściekli 11 są kolejną opóźnioną produkcją. Podczas wywiadu z Collider, Louis Leterrier został poproszony o aktualizację dotyczącą ostatniej odsłony serii. Reżyser niestety potwierdził, że Szybcy i wściekli 11 zadebiutują na ekranach kin nie wiosną 2025 roku, a dopiero latem 2026 roku. Ujawnił również, że data rozpoczęcia zdjęć została zaplanowana na jesień tego roku.

To się dzieje. I to bardzo, bardzo szybko. Tego lata uda mi się nakręcić horror. Kończę go 15 września, a do Szybkich i wściekłych zdjęcia zaczynam 16 września.

Fani serii nie muszą się jednak martwić, że jest to ostatni film ze świata Szybkich i wściekłych. Obecnie w planach są dwa potencjalne spin-offy. Jeden o Hobbsie i Reyesie a drugi z samymi kobiecymi postaciami. W planach była również produkcja o Cipher, która jak twierdzi Vin Diesel nie została porzucona.

Więcej ze świata filmów na Movies Room:

O czym opowiadała 10 odsłona serii Szybkich i wściekłych?

W ciągu wielu skomplikowanym misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina pokonali i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Tym razem muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im do czynienia. Chce on rozbić rodzinę Toretto i zniszczyć wszystko co kocha Dominic. W piątej odsłonie serii z 2011 roku Dom i jego ekipa zniszczyli imperium brazylijskiego barona narkotykowego Hernana Reyesa. Nie wiedzieli jednak, że jego syn Dante przez ostatnie dwanaście lat obmyślał plan, aby dokonać zemsty. Rodzina Doma zostanie rozrzucona od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugali aż po Antarktydę. Powstaną nowe sojusze, a starzy wrogowie powrócą.

W filmie wystąpiło większość gwiazd z serii, ale i sporo nowych nazwisk. Na dużym ekranie pojawili się Vin Diesel, Brie Larson, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Daniela Melchior, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Scott Eastwood, John Cena, Alan Ritchson oraz Charlize Theron.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Szybcy i wściekli 10