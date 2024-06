Pierwsze zdjęcia z filmu Jackpot. W obsadzie John Cena, Simu Liu i Awkwafina

Portal Entertainment Weekly odkrył pierwsze karty dotyczące nowego filmu Amazona, pt. Jackpot. Na pierwszych zdjęciach widzimy odtwórców głównych ról Johna Cenę, Awkwafinę oraz Simu Liu.

Reżyserem komedii akcji jest Paul Feig. Obraz zadebiutuje na platformie Prime Video już 15 sierpnia. Film Jackpot, wcześniej zatytułowany Grand Death Lotto opowiada historię kobiety, która wygrała na loterii i w związku z tym staje się celem zamachów na swoje życie.

Główna bohaterka Jackpot Katie zupełnie przypadkowo wchodzi w posiadanie zwycięskiego losu. Sęk w tym, że w tej rzeczywistości w ciągu jednego dnia można dowolnymi środkami spróbować wejść w posiadanie losu. Tym samym w pełni legalne jest nawet zabójstwo. Tak oto kobieta znajduje się na celowniku rządnych wielkiej wygranej osób.

Aby przetrwać bohaterka łączy siły z zawodowym ochroniarzem zwycięzców loterii Noelem. Na ich drodze pojawia się jednak inny ochroniarz Louis Lewis, który pragnie części wygranej Katie. Czy trójce uda się współpracować? I kto zgarnie pieniądze z wygranej? Właśnie o tym opowiada nowy film Amazona.

Reżyser filmu Paul Feig wypowiedział się na temat pracy nad obrazem"

To jest taki rodzaj filmu Jackiego Chana jaki zawsze chciałem nakręcić. W jego filmach kocham to, że jest prawdziwym, zwyczajnym gościem wplątanym w sytuacje, których nie chce być częścią. Jest mistrzem “spanikowanej” walki, jednocześnie będąc czadowym i podejmując wyzwanie. Nie jest Brucem Lee. To jest akcja w stylu “zostaw mnie w spokoju, zostaw mnie w spokoju”. Nie lubię chaosu i akcji dla samej akcji. Chodzi o to, żeby fabuła posuwała się do przodu i napędzali ją bohaterowie. Widz musi odnaleźć humor w ludziach, którzy nie znajdują się normalnie w takich nietypowych sytuacjach, ale nagle stają się ich częścią i tym jak próbują się z nich wydostać.