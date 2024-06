Przyszłość serii After z obiecującą aktualizacją. Powstaną kolejne filmy?

Producent serii After, Mark Canton udzielił obiecującej aktualizacji na temat przyszłości franczyzy, która ma swój dom na platformie Netflix.

Seria produkowana przez firmę Voltage Pictures rozpoczęła się w 2019 r. od filmu After, opartego na powieści Anny Todd, która pierwotnie była literacką fikcją na temat Harry'ego Stylesa. W sumie powstało pięć części: After, After 2, After: Ocal mnie, After 4: Bez siebie nie przetrwamy i After 5: Na zawsze.

Seria śledzi intensywną i burzliwą historię miłosną między Tessą Young, a Hardinem Scottem, w których wcielają się Josephine Langford i Hero Fiennes Tiffin. Najnowsza odsłona serii, która zadebiutowała w 2023 r. nie opierać się w pełni na książkach Anny Todd, w przeciwieństwie do pierwszych czterech części.

Fani nadal oczekują na prequel oparty na noweli Before. Chroń mnie przed tym czego pragnę, który miałby śledzić losy Hardina przed spotkaniem z Tessą oraz części historii rozgrywające się w trakcie wcześniejszych filmów i po piątej części. Niestety, od czasu ogłoszenia projektu w 2021 r. nie pojawiły się żadne nowe informacje.

Obiecująca wieści na temat franczyzy

W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym dla portalu The Direct producent Marki Canton, promującym swój najnowszy film The Strangers: Chapter 1 podzielił się najnowszymi informacjami na temat statusu serii After:

Pracujemy nad kolejnymi historiami. Nie wiem jeszcze jaki przyjmą format, ale na pewno się nie zatrzymujemy. Tyle mogę wam zdradzić.

Chociaż w ostatnim czasie seria wyraźnie straciła na impecie, dłuższe oczekiwanie na jej dalsze części może okazać się dla wszystkich stron niewłaściwym wyborem. Co jednak ważniejsze, prawdopodobnie za kulisami trwają pewne re-ewaluacje dotyczące After. Zyski finansowe z serii znacznie spadły – pierwszy film zarobił około 58 milionów dolarów w krajowym box office, podczas gdy piąta część ledwo przekroczyła 8 milionów dolarów.

W tym momencie zaskakujące jest przede wszystkim to, że twórcy nie próbowali rozwinąć franczyzy na platformie streamingowej. Seria wydaje się idealnie pasować do formatu serialowego. Produkcja jest również stosunkowo tania, więc zwrot z inwestycji dla studia mógłby być bardzo opłacalny.

Chociaż fani nadal czekają na właściwą adaptację noweli Before. Chroń mnie przed tym czego pragnę, warto zauważyć, że oryginalne historie nie oparte na książkach mogą okazać się odpowiednią drogą naprzód dla serii. To coś, czego studio nie bało się spróbować, co najlepiej pokazuje piąty film After 5: Na zawsze.

Źródło: The Direct / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe