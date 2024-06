Tak w pełni prezentuje się Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii!

Od dłuższego czasu rodziły się spekulacje - jak to Liam Hemsworth będzie wyglądał jako Wiedźmin. Cóż, już nie musimy się zastanawiać, bo wyciekły fotki z planu.

Pojawiły się pierwsze fotki z planu 4. sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa. Sezon ten wiele namiesza w uniwersum, głównie za sprawą zmiany głównego aktora, gdyż od tej części w Geralta nie wcieli się Henry Cavill, a Liam Hemsworth.

Liam Hemsworth jako Rzeźnik z Blaviken!

Patrząc na zdjęcia, które udostępnił między innymi serwis Redanian Intelligence możemy zobaczyć, że Hemsworth dobrze się wpasował w buty Cavilla. Aktor, z daleka, mocno przypomina poprzednika, a nawet bardziej jest podobny do tego growego. Te zdjęcia przedstawiają Geralta walczącego z Vilgefortzem (Mahesh Jadu) i wydają się odtwarzać scenę z trzeciego sezonu, w której mag wyszedł zwycięsko. Jest też jedno ujęcie Geralta w jego klasycznej zbroi Białego Wilka.

Uniwersum Wiedźmina na Netflix

Jak wiadomo, zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina opóźniły się ze względu strajki scenarzystów w USA w 2023 roku. Prace na planie ruszyły w kwietniu 2024 roku, co oznacza, że premiery nowych odcinków na Netflix spodziewać się można najwcześniej w 2025 roku. Fabuła odcinków ma być oparta o historię z powieści Chrzest ognia Andrzeja Sapkowskiego. Do głównej obsady kolejnej odsłony należą Liam Hemwsworth, Anya Chalotra i Freya Allan. Wcześniej, bo pod koniec bieżącego roku, premierę na Netflix będzie mieć film animowany The Witcher: Sirens of The Deep. Będzie to adaptacja opowiadania Trochę poświęcenia ze zbioru opowiadań Miecz przeznaczenia polskiego pisarza.

Źródło: sffgazette.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe