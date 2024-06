Adam Sandler w kolejnej komedii Netflixa. Powstanie Farciarz Gilmore 2!

Jedna z najpopularniejszych komedii 1996 r., golfowa historia Farciarz Gilmore doczeka się kontynuacji! Projekt wyląduje na platformie Netflix, a w roli głównej ponownie wystąpi Adam Sandler.

Streamingowy gigant potwierdził, że film powstanie podczas swojej prezentacji dla reklamodawców 15 maja w Nowym Jorku. W hicie sprzed dwóch dekad w roli głównej wystąpił Adam Sandler, który także współtworzył film Farciarz Gilmore dla Universal Pictures. Obraz został wyreżyserowany przez Dennisa Dugana. Komedia sportowa pozostaje jednym z najpopularniejszych filmów Sandlera.

Sandler gra tytułowego Happy'ego Gilmore'a, hokeistę z problemami z kontrolą gniewu, który odkrywa, że ma również talent do golfa. Happy dołącza do zawodów golfowych, aby zarobić pieniądze na uratowanie domu swojej babci i staje do walki z aroganckim profesjonalistą o imieniu Shooter McGavin, którego gra Christopher McDonald.

W obsadzie oryginału znaleźli się również Julie Bowen i Carl Weathers. Z kolei McDonald po raz pierwszy wzbudził plotki o kontynuacji w marcu 2024 r. kiedy ujawnił, że Sandler wyciągnął pierwszy szkic scenariusza podczas niespodziewanego spotkania:

Widziałem Adama [Sandlera] około dwóch tygodni temu, a on mówi do mnie: "McDonald, pokochasz to". Powiedziałem: “Co?” On mówi: “A co powiesz na to?” i pokazuje mi pierwszy szkic Farciarza Gilmore'a 2. Może powinieneś to wyciąć [z tego nagrania], bo nie chcę być kłamcą, ale on mi to pokazał i pomyślałem: To byłoby niesamowite. Więc prace są w trakcie. Fani tego wymagają, do cholery!