Ryan Reynolds przyznaje, że Zielona Latarnia nie jest taka zła?

Ryan Reynolds zdecydował, że trzeba znów obejrzeć Zieloną Latarnie, czyli film w którym zagrał dziesięć lat temu. W Deapoolu puścił oczko odnośnie tego filmu, typu zakrwawiony scenariusz. Chociaż Zielona Latarnia była nienajlepsza – a Reynolds nigdy nie stronił od żartowania na temat swojego występu jako Hal Jordan – aktor przyznał na Twitterze, że nie był on jednak taki zły.

Maybe it’s the Aviation Gin talking, but #GreenLantern was nothing to fear! Hundreds of incredible crew and cast members did amazing work — and while it’s not perfect, it ain’t a tragedy. Next time I won’t wait a decade to watch.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021