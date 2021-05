Snake Eyes – Henry Golding w akcji! Pierwszy zwiastun filmu!

Oprócz Henry’ego Goldinga w obsadzie filmu Snake Eyes znajdują się również następujące osoby: Andrew Koji – Storm Shadow, Iko Uwais – Hard Master, Samara Weaving – Scarlett, Úrsula Corberó – Baroness, Haruka Abe – Akiko, Takehiro Hira – Kenta i Steven Allerick – ojciec tytułowego bohatera.

Tytułowy protagonista to zamaskowany komandos ninja doskonale posługujący się mieczem i nożami bojowymi. Oprócz mistrzowskiego opanowania broni białej, bohater może poszczycić się także nienagannym wyszkoleniem w sztukach walki, co czyni go równie niebezpiecznym bez broni. Snake Eyes mieszkał samotnie w High Sierras, kiedy został zwerbowany, by dołączyć do zespołu G.I. Joe. Prawdziwe imię i historia bohatera od dawna są źródłem tajemnic. Uzdolniony ninja w wyniku w eksplozji helikoptera doznał licznych ran. Jego twarz i ciało pokryły się bliznami. Ponadto stał się niemy. Od tego czasu bohater ukrywa się pod maską, przywdziewając czarny kombinezon.

Mam dla Was również bardzo ciekawy materiał zza kulis omawianego widowiska. Poznajcie pięć interesujących faktów na temat tytułowej postaci, o których z pewnością nie mieliście pojęcia!

Think you know #SnakeEyes? Think again. 🐍 Uncover 5 things you (probably) didn’t know about the upcoming movie, and see Snake Eyes only in theatres July 23! pic.twitter.com/jVHWOpV92L

— Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) May 17, 2021